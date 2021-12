En los primeros meses de 1982, una muy amiga de mi esposa (novia, entonces), amiga de ambos desde el inicio de nuestra relación, fue de vacaciones a Brasil.

Al regreso, nos contó las muchas situaciones lindas que había vivido y los hermosísimos lugares y paisajes que había conocido.

Y nos contó también algo terrible, tremendo. Una entrevista radial que escuchó y que le hacía un periodista a un integrante de un "escuadrón de la muerte". Escuadrones de la muerte, organizaciones paramilitares de accionar no legal, pero autorizado en la práctica, que torturaba y mataba a opositores al régimen dictatorial, considerados enemigos peligrosos para el país.

Dictadura brasileña que, formalmente, se extendió entre 1964 y 1967 y que se "auto - legitimó" desde 1967 hasta 1982, sin modificar, en lo sustancial, sus criterios y procedimientos.

En la entrevista, el periodista le preguntó a ese integrante de un "escuadrón de la muerte" qué sentía cuando torturaba y mataba y éste le respondió con tono morboso: "prazer, muito prazer".

El escalofrío impactante que sintió nuestra amiga, fue el mismo, más bien similar seguramente, al que sentimos mi entonces novia y yo al escuchar el relato.

Placer en hacer sufrir y en matar. Placer potenciado si como consecuencia del sufrimiento la víctima muere.

Prazer, muito prazer, ¿será lo que habrán sentido la mamá de Lucio Dupuy y su novia?

Porque así como la posibilidad de aberración sexual hace que muchos adultos experimenten placer sexual con niños y niñas, es probable que una vuelta más de tuerca dé como resultado que muchas personas experimenten el goce sexual implícito en el sadismo cuando el "objeto" del sadismo es un niño o niña.

Freud dejó claro hace ciento dieciséis años, que el sadismo es una forma de goce sexual.

Suele estar acompañado de un partenaire masoquista (alguien que disfruta recibiendo dolor). Entonces, el sado - masoquismo forma parte de un "juego" sexual, con acuerdo de partes y roles muy frecuentemente intercambiables, que, no obstante el "contrato", puede terminar con alguien brutalmente lastimado o muerto.

Pero el verdadero y más desenfrenado y descarnado sadismo, es aquel en que el receptor del dolor no es un complementario masoquista, sino una víctima que jamás hubiera elegido participar de algo que de ninguna manera constituye un juego.

Cuando la víctima es un niño o niña o adolescente suele estar paralizado por el vínculo de poder que establece el adulto. Cuando la víctima es un adulto, suele estar impedido de movimientos por estar, por ejemplo, amarrado y así recibe la tortura.

El goce sádico del/de la torturador/a, su desbordada excitación, está acompañada muchísimas veces del sentimiento (estratégica y vilmente inoculado) de estar resguardando "los destinos de la Patria" o estar llevando a cabo "un fin superior" o un macabro ritual "sobrenatural".

Dos cosas, seguramente entre muchas otras, son importantes para tener en cuenta.

Una es que el perverso goce sádico (que incluye una connotación sexual) nada tiene que ver con las formas, amorosas y/o amables y claramente compartidas, conscientes y consentidas entre adultos, de la sexualidad: heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad…

Otra es que en todo perverso subyace un fondo paranoico. El perverso está explícita y/o íntimamente convencido que la persona a la que está torturando, sobre la cual está dando rienda suelta a su perversión, asesinando incluso, es alguien que está o estaba dispuesto a atacarlo, desmerecerlo, quitarle cosas y lugares, perjudicarlo gravemente.

Todo esto ocurre en la "sociedad de las balas" (he designado de esa manera a la sociedad que vive en medio de balaceras, de cruzamientos armados, de muertes lacerantes), en la sociedad de la crueldad y el maltrato.

Crueldad y maltrato a niños, niñas y adolescentes. Crueldad y maltrato a los animales. Crueldad y maltrato a mujeres. Crueldad y maltrato a trabajadores y trabajadoras. Crueldad y maltrato a pueblos originarios. Crueldad y maltrato a quienes son arrastrados a padecer pobreza e indigencia. Crueldad y maltrato a los seres humanos que son empujados a vivir al lado de basurales y aguas servidas. Crueldad y maltrato a quienes son portadores de una "diferencia" que los muestra como "no normales" según criterios discriminatorios, violentos y vetustos, aunque vigentes. Crueldad y maltrato puestos de manifiesto cuando automovilistas aturden y apabullan con bocinazos a una persona que cruza una calle con dificultad. Crueldad y maltrato que tienen lugar cuando el peatón apurado empuja a una persona que, por ejemplo, por su edad camina lentamente delante de él. Crueldad y maltrato cuando los adultos "no tenemos tiempo" de escuchar a los jóvenes y sus angustias.

Crueldad y maltrato que suelen desplegarse ante la existencia de bienes escasos (verbigracia, un solo lugar de trabajo que muchos necesitan). Crueldad y maltrato en la competencia feroz. Crueldad y maltrato en el desprecio a personas que carecen de determinados "bienes". Y la enumeración sería interminable.

Me queda perfectamente clara la diferencia de gravedad en los resultados y de intensidad entre las situaciones mencionadas.

Y también me queda claro el hilo conductor, el común denominador entre tales situaciones. La secuencia que, imperceptiblemente, nos lleva de unas a otras.

Como también está claro el accionar bondadoso de millones de seres humanos.

Personalmente, (y a trabajar sobre esto he dedicado los últimos veinte años de mi vida, y lo seguiré haciendo) reconozco la existencia de dos tendencias, des - constructiva y constructiva, presentes en todos los seres humanos que pueden llevarnos a acciones aberrantes o a acciones amorosas.

Los desarrollos en psicología situacional nos muestran las atrocidades que pueden cometer personas "buenas" puestas en situaciones límites y espeluznantes. O influidas perniciosamente, de manera ininterrumpida, con mensajes transformados en convincentes respecto de la necesidad de acciones que, en verdad, están impregnadas de crueldad.

Una vez más, me remito a Martín Buber que en "Yo y tú" escribe: "No hay dos especies de hombres, sino dos polos de humanidad".

El compromiso y la responsabilidad son, entonces, inmensos.

Lamentablemente, seguirá habiendo víctimas del sadismo y de la crueldad como Roberto Sabo, Lucas González y Lucio Dupuy si lo que sucede es que nos conmocionan estas aberraciones y al tiempo eso pasa y la agenda reemplaza unas cosas con otras.

Podemos hacer marchas (necesarias y justas), podemos decir que no permitiremos que se olviden y que se repitan, podemos decir que "nunca más", podemos creer y afirmar que "esta" situación cambiará la vida para siempre, podemos escribir cosas conmovedoras y con las mejores intenciones. Podrán recibir sentencias justas y de real cumplimiento los perversos violadores y asesinos.

Pero, así lo entiendo, nada cambiará si no se verifica una condición (necesaria, aunque no suficiente). Consiste en que todos y cada uno observemos, tomemos conciencia, reflexionemos y nos decidamos a neutralizar nuestras propias tendencias a la crueldad y al maltrato, puestas en funcionamiento en acciones que no tendrán lugar en los medios y redes sociales, que hasta pueden tener un cierto aval social, que (aparentemente) no pasan a mayores y que, incluso, pueden quedar desapercibidas.

Afirmar que nada está en nuestras manos es una forma (burda o elegante) de no asumir el compromiso que nos cabe como seres humanos que integramos una especie, de ponernos en un lugar voyerista, de suponer que estamos exentos de responsabilidad personal y social.

Padezcamos y suframos angustia, pero con razón y utilidad. Padezcamos y suframos angustia para que la angustia sea el punto de partida para producir un cambio en mí que pueda ser extensible a cambios imprescindibles en la estructura social.