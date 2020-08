Así lo aseguró la directora de Cultura y Educación de la Provincia a raíz de la situación sanitaria que atraviesa una importante región del territorio bonaerense.

La ministra de Educación bonaerense, Agustina Vila, explicó que se trabaja en el protocolo para cuando las autoridades sanitarias indiquen que están dadas las condiciones de regresar a las clases, y destacó que el objetivo es hacerlo “de forma consensuada, segura y priorizando siempre el cuidado de todos: estudiantes, familias y trabajadores de la educación”.

Durante una entrevista con Télam, Vila precisó que se trabaja en cinco protocolos junto al Consejo Federal de Educación “donde se establecieron lineamientos generales y orientaciones para cada realidad”.

“Trabajamos junto con los representantes de los trabajadores. Los protocolos deben ser lo suficientemente claros como para evitar múltiples interpretaciones que confundan y generen más incertidumbre y, a la vez, deben ser amplios para comprender particularidades distintas”, describió la funcionaria.

En este sentido, aseguró que “cuando las condiciones sanitarias estén dadas, estaremos preparados para volver a la escuela, que es lo que todos queremos que suceda. Este no es el contexto. La realidad de la provincia es diversa entre el conurbano y el interior. Pero, incluso en el interior, la circulación del virus no cedió. El 10% de los trabajadores auxiliares y docentes no reside en el distrito donde trabajan y el 7% de los estudiantes no vive en el municipio donde estudia. Eso involucra un nivel de circulación comunitaria que se debe contemplar a la hora de pensar la vuelta a la presencialidad”

Frente a ello, consideró que “no es condición sine qua non -o no corresponde que sea yo quien lo defina- que la vacuna debe estar disponible para regresar a la presencialidad”.

En tanto, en relación con la promoción de los alumnos, dijo: “Eso es objeto de reflexión en el Consejo Federal de Educación. Estamos revisando y priorizando el currículum del 2020 en articulación con el 2021. Hay contenidos que quedarán pendientes para ser retomados el año que viene”.