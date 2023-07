Polémico Sebastián Abella: "Campana es la ciudad en la que cualquier zarateño quiere vivir"

El intendente de Campana, Sebastián Abella, criticó con dureza a Axel Kicillof: "No está a la altura de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires".

Como intendente de Campana y como piloto de carreras, Sebastián Abella no baja de tres mil revoluciones por minuto. Alineado con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli en la interna de Juntos por el Cambio, buscará la reelección en su distrito.

"Lo importante es que cualquier zarateño quiere vivir en Campana", sostuvo, comparando los resultados de su gestión con la de su vecino, Osvaldo Cáffaro en Zárate.

"Se ven reflejados en Campana como la ciudad en la que quieren vivir", ratificó, dejando instalada una verdadera controversia entre las dos ciudades asentadas a orillas del Río Paraná.

Pero no fue la única. En medio de la charla con Eduardo Médici, se refirió a la relación del municipio que conduce con la gestión provincial, que no es para nada buena.

"El gobernador Kicillof ha abandonado a los campanenses. En pandemia, con la salud pública municipal, cero ayuda. Lo llamé a Kreplak tres veces, le pedí la renovación de las ambulancias del SAME. Me dijo que no tenía, que se las pida por nota, que en la próxima camada me iba a dar", puntualizó Abella, y ante la negativa, las ambluancias tuvieron que ser solventadas con dinero del distrito.

A su vez, remarcó que la gestión de Axel Kicillof es "un gobierno que fue intervenido por los intendentes". "Ya sea Leo Nardini (Malvinas Argentinas) en la parte de Infraestructura cuando lo sacó a Simone o cuando sacaron a Bianco y fue Martín Insaurralde (Lomas de Zamora)", sostuvo.

Está claro que la relación entre intendente y mandatario provincial lejos está de ser la deseable. "Me da pena por Kicillof, me parece que no está a la altura de ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires", dijo con dureza el jefe comunal.

Y fue más allá: "Es el producto de 30 y pico de intendentes del conurbano. Kicillof no tiene ningún mérito para ser gobernador. Lo puso Cristina, es la realidad".

