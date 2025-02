PODER CON OTROS por Guillermo Rivelis

Una manera posible de definir el poder es como la capacidad para transformar aspectos de la realidad, sean estas cosas, animales, vegetales, personas…

Una persona que cocina transforma una serie de ingredientes en una comida.

Ha transformado un aspecto de la realidad.

Un veterinario que cura la patita de un perro ha transformado un aspecto de la realidad.

Un maestro que enseña a leer y escribir a un grupo de alumnos ha transformado un aspecto de la realidad.

Rollo May, reconoce cinco formas de poder.

El poder Explotativo.

Plantea que es la forma más simple del poder.

Consiste en que quien ejerce el poder obtiene ventajas a costa de aquello sobre lo que lo ejerce.

Este tipo de poder identifica el poder con la fuerza.

El poder explotativo presupone violencia o amenaza de violencia.

Es incompatible con el amor.

El poder Manipulatorio.

Se ejerce poder sobre otra persona.

Considerando algún aspecto débil de esa persona se le ofrece solución a su problema, pero se abusa de ella.

La persona con debilidad acepta los condicionamientos que se le exigen porque momentánea y transitoriamente calma su angustia.

El poder Competitivo.

Consiste en ejercer poder por medio de una competencia con otro u otros.

Tiene un aspecto negativo cuando la competencia incluye violencia y actitud despreciativa respecto del perdedor.

Y también un aspecto positivo si logra hacer que cada competidor profundice su preparación, incrementando su capacidad.

El poder Nutricio.

El el poder “para” el otro.

Es una forma de poder que tiene en cuenta al “otro” a fin de proporcionarle lo que necesita.

Es valioso en la relación padres - hijos, entre amigos y, en general, en los vínculos humanos.

En esta forma de poder, es necesario estar atento para no configurar relaciones de dependencia donde no resulta necesario.

El poder Integrativo.

Es una forma de poder que es poder “con” el otro.

Mi poder apoya el poder de mi prójimo que, a su vez, apoya el mío.

Toda pregunta, toda crítica bien intencionada contribuye a perfeccionar el poder Integrativo.

Este tipo de poder excluye la violencia.

El poder Integrativo permite integrar, valga la redundancia, los recuerdos con la imagen que se tiene de uno mismo.

De allí, la importancia de la memoria.

Escribe Rollo May:

“El poder - no violento actúa como un aguijón sobre la ética de los gobernantes, como un reproche viviente a la complacencia del establishment. Los miembros de la clase dirigente no pueden hacer oídos sordos ante el no - violento…” (Rollo May, “Las fuentes de la violencia” p.126).

No se trata, entonces, de una opción limitada como: poder sí - poder no.

Se trata de considerar las formas de poder y de asumir la más adecuada según las circunstancias, excluyendo de esto al poder explotativo.

Claramente, el poder Integrativo es la forma más elaborada y elevada de poder.

Es el poder con otros.

Es el poder que no disputa, sino que construye.

Es el poder que reúne y articula las capacidades de más de una persona para el logro de un fin común.

Escribí en un artículo anterior que las grandes construcciones de la humanidad son construcciones conjuntas.

Construcciones que integran el poder - hacer de quienes participan.

Porque esta forma de poder es un poder - hacer.

Este poder - hacer (respetando las diferencias y las más éticas capacidades de quienes aportan en un espacio de realidad) unifica el bien común, la libertad de pensamiento y de acción y la felicidad de quienes se involucran y comprometen.