Escribió el poeta uruguayo Mario Benedetti: "El que quiera encontrar a la persona perfecta que busque en otro mundo. Acá somos todos rotos, descosidos y vueltos a coser con mucho amor".

Las líneas que escribo están especialmente referidas a vínculos entre pares (relaciones de pareja, de amistad).

Es muy frecuente, por ejemplo, escuchar decir a una persona que va a casarse con otra que esa otra persona tiene "tal defecto" o "tal problema" o "tal costumbre", pero que cuando se casen "va a cambiar".

Esto supone pensar "yo voy a hacer que cambie".

A veces sucede que la otra persona no está enterada de esa opinión y, fundamentalmente, de esa intención. A veces sucede que sí e, incluso, puede aceptarla o hacer como que la acepta.

En la inmensísima mayoría de los casos, ese "cambio" no se produce y la persona que se había propuesto conseguirlo sobre la otra persona se siente desilusionada, frustrada, decepcionada, cada vez más enojada.

El resultado final estaba anunciado al principio.

No hay ninguna persona que cambie por inducción de otra. Todos podemos cambiar y muy probablemente para eso necesitemos ayuda (de quien es nuestra pareja, de un/a amigo/a, de un/a profesional). Pero podemos cambiar lo que nosotros (no otro u otros) reconocemos como un problema que nos hace sufrir y/o hace sufrir a otro u otros. Entonces podemos cambiar porque queremos cambiar.

Lamentablemente, "cambiar por otro o para otro", no resulta. Aun cuando intelectual y racionalmente entienda que mis conductas perjudican a otra persona u otras personas, el cambio no será posible si no se encarna en mí el deseo profundo de cambiar, la necesidad de hacerlo porque personalmente me hace sufrir el hacer sufrir a otros y porque empiezo a sentir en mí mismo (y no sólo a pensar) dolor corporal y/o emocional por esas conductas.

En tal caso (sumamente adecuado para iniciar un proceso de cambio), intentaremos, por todos los medios que estén a nuestro alcance y por todos los medios que vayamos pudiendo descubrir, lograr el tan ansiado cambio. Tal vez, lo consigamos plenamente. Tal vez, en parte. Nos habremos enriquecido humanamente en ese proceso.

Vale aquí una aclaración. Si yo reconozco que mis conductas son perjudiciales para otra/s persona/s y, aun intentándolo, no logro cambiarlas o no puedo siquiera resolverme a intentar el cambio, entonces es mejor que me retire, que me auto - excluya de esa situación en la que daño a otro u otros.

Cuando estamos con alguien y pensamos en ser amigos de esa persona y muy especialmente si tenemos el deseo y la intención de constituir una pareja, es necesario que partamos de la base de la aceptación de esa persona como es, que la imaginemos para el futuro como ella es y no como nosotros quisiéramos que fuera.

Son varias las razones para proceder de esa manera.

La primera y fundamental es que no necesariamente lo que "a mí no me gusta del otro" es algo que constituya algo incorrecto, indebido, inadecuado. Puede tratarse de una cuestión de opiniones.

En segunda instancia, porque aunque se tratara de algo inadecuado, indebido, nada se consigue si esa otra persona no lo considera y lo siente de esa manera.

En tercera instancia, porque, como queda dicho en renglones anteriores, sólo una persona que reconoce que su conducta es perjudicial para sí y/o para otro u otros y anuda a este reconocimiento un sentido y profundo deseo de cambio, está en condiciones de iniciar el proceso de cambio.

En cuarta instancia, porque en caso de darse la condición recién planteada, esa persona logrará cambiar hasta donde le sea posible.

Todos podemos comprometernos (muy particularmente con nosotros mismos) a intentar cambiar. No podemos comprometernos a lograrlo en tal o cual medida.

Humberto Maturana, científico chileno, nos habla de la "aceptación del otro como auténtico otro".

Se trata de recorrer cuatro pasos para decidir estar o no con otra persona.

El primero es reconocer a esa otra persona como es.

El segundo es aceptar que esa persona es así.

El tercero es prever que en el futuro esa persona seguirá siendo así.

El cuarto es que, considerando los tres pasos anteriores, decidamos si podemos y queremos estar con esa persona, o no.