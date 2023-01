Por Arturo Remedi... Mariano Ruiz editor del medio digital Campana Noticias(CN), aseguró el pasado sábado 28 en el programa “De qué estamos hablando" por la FM Simple 97.3 mhz, que la serie de pintadas callejeras que se refieren al medio, “es algo nunca visto en Campana, se trata de algo organizado y nos preocupa muchísimo".

Esto ocurre a partir del día 25 de enero, llamativamente justo en otro aniversario del asesinato del fotoperiodista José Luis Cabezas.

“Creemos que vivimos en una ciudad que no tiene nada que ver con este tipo de manejos de tinte mafioso, hay una campaña clara que no terminamos de definir quién está detrás para ensuciar la cancha y confundir al vecino o vecina. CN es un medio plural que no le cierra las puertas a nadie", aseguró Ruiz.

Consultado por los periodistas de la radio sobre el tipo de periodismo que realiza CN, en el sentido de estar por fuera del “molde” de otros medios que centralmente copian y pegan las gacetillas de la Secretaria de Comunicaciones del Municipio, Ruiz afirmó que “si es un poco como uds. dicen y se ve la incomprensión de nuestro rol como periodistas y la intolerancia hacia nuestro medio que se planta de otra manera y sostiene sus valores y su línea editorial, lo tomamos como una campaña de hostigamiento y de presiones".

Al respecto afirmó que “le dirigimos una carta al Intendente Abella reclamando el esclarecimiento de esta campaña, pidiendo que tome cartas en el asunto. Queremos que encuentren a los responsables y que podamos ejercer nuestro trabajo sin ataduras, aunque no tenemos demasiadas expectativas en cuanto a la respuesta del Municipio".

“Nos sentimos bastante en soledad ante esta situación, sin el acompañamiento del colectivo de prensa de Campana y tampoco del arco político", remarcó.