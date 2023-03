Ewald A. Favret, nació en Zárate el 11 de julio de 1921. Se graduó en el año 1944 e inmediatamente comenzó a trabajar en el Instituto de Fitotecnia de Castelar (actual Instituto de Genética), entonces dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

En 1960, fue designado Director del Instituto de Fitotecnia, que ya dependía del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

En 1970 fue designado Director del Consejo de Investigaciones en Ciencias Agronómicas del INTA, cargo que ocupó hasta 1990, año en que se jubiló. Tras su fallecimiento ocurrido en 1992, el Instituto de Genética lleva su nombre en homenaje al pionero incansable.

Fue un destacado docente tanto en el país como en el extranjero. Fue Profesor de Biometría en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (1955-58) y de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata (1956-1957), Profesor de Genética y Fitotecnia (1976-84) en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires; Coordinador y profesor de Genética Avanzada en los Cursos de posgrado dictados por la Escuela para Graduados de la UBA-IICA-INTA (1965-72) y profesor de Genética en cursos de Doctorado en la Washington State University en Pullman, Washington, Estados Unidos (1971).

Publicó más de 130 trabajos de investigación, fue miembro de la American Association for the Advancement of Sciences y de la Sociedad Argentina de Genética, de la que fue Presidente en el período 1972-1973. Asimismo, fue miembro del Comité Editorial de las revistas Mendeliana1 y Boletín Genético 2(Argentina), Mutation Research (Holanda), Zeitschrift für Pflanzenzüchtung (Alemania) y Genética Agraria (Italia).

Su trayectoria lo instituyó como referente temático. Por sus investigaciones en el estudio del control genético de las proteínas del endosperma de los cereales comenzados allá por 1950, época en que el mecanismo hereditario de dicho - control no era aún bien entendido- sentó precedentes señalando el camino a seguir de futuras generaciones.