En un imposible intento de querer abarcar lo que se viene pensado en los medios y las redes sobre este fenómeno con tantas caras como se desee observar, a lo que se suma una loca intención de pretender, primero, reunir opiniones e intervenciones de las más diversas fuentes en idioma español como fue posible, y luego ir exprimiéndolas cual frutos del saber filosófico, histórico y cultural en la coctelera analítica personal, ya se sabe que no hay dos miradas iguales sobre un mismo fenómeno , y, finalmente, activar la mezcla a máxima potencia de síntesis con la ambición de obtener el jugo de pensamientos y reflexiones que, como ocurre cada vez que vamos tan a fondo, o nos parece que vamos tan a fondo, las verdades incoloras y esenciales, que subyacen en lo invisible, no parecen tener un sabor muy distinto al que imaginábamos íbamos a vislumbrar antes de comenzar ponernos a pensar. El siguiente es el resultado en botella etiquetada.

Importante: las notas periodísticas en las que se basa este trabajo y que figuran como apéndice del mismo (que serán publicadas en tres entregas), abarcan el período desde marzo a junio de 2020.

Ecología y después

Desde que comenzaron a llegar desde China las primeras informaciones sobre la aparición del virus, cuando no se imaginaba aún que sobrevendría semejante pandemia que proyectaría su sombra de miles de contagios y muertes sobre Europa primero y luego sobre el resto del mundo con la velocidad estremecedora como se esparce una peligrosa mancha de aceite.

Las publicaciones en papel y en los distintos espacios on line, circunscribieron los análisis de la situación epidemiológica desatada en Wuhan analizando las costumbres de los países asiáticos en cuyos mercados al aire libre se compran animales a los que acto seguido se mata en el lugar.

Se informaba que, en los mercados húmedos de China, se venden y faenan para el consumo humano muchos tipos diferentes de animales: lobeznos, serpientes, tortugas, cobayos, ratas, nutrias, tejones y civetas. Mercados similares existen en muchos países asiáticos, entre ellos, Japón, Vietnam y las Filipinas. Lo mismo había ocurrido con la epidemia de SARS (síndrome respiratorio agudo grave) en 2003. Muchas especies que son sensibles a los cambios desaparecen beneficiando a criaturas más pequeñas y más adaptables, las cuales transportan la mayoría de los patógenos que pueden pasar a los humanos. El número de ratas, murciélagos y otros animales que albergan enfermedades que pueden provocar pandemias -como la de la COVID-19- aumenta.

Debieron pasar algunas semanas hasta que, mientras la condiciones sanitarias de las ciudades del norte de Italia y España, Inglaterra, Francia y Alemania, entre otras, para que, aunque en segundo plano respecto al temor sobre las consecuencias sanitarias y económicas, se comenzara a relacionar a la pandemia del Covid 19 con los desastres ecológicos que hace años se vienen produciendo como consecuencia del calentamiento global que es motivo de reuniones mundiales para obtener compromisos de los países industrializados para una disminución programada en la emisión de gases producto de la quema de combustibles fósiles y otras múltiples medidas sobre cuidado de los recursos de agua dulce, preservación de bosques, desarrollo de energías limpias entre muchas más que se vienen estudiando desde hace décadas.

De todos modos desde que comenzó la pandemia, y el aislamiento detuvo la producción industrial y el transporte comercial internacional prácticamente en su totalidad se comenzó a hablar de un “respiro” para la naturaleza: menos actividad humana, menos contaminación y más espacio para la naturaleza, fueron considerados como la cara positiva que este extraordinario fenómeno traería al mundo frente a la sensación de pánico que el aislamiento masivo y obligatorio comenzaba a producir.

La baja actividad en los centros urbanos durante muchas semanas hizo que algunas especies animales reaparecieran libremente como consecuencia de la menor agresión sonora, la mayor limpieza del aire y el casi nulo tránsito de vehículos.

Como es obvio, también existieron las ratificaciones de los pronósticos más pesimistas sobre los posibles escenarios catastróficos que ahora sí se concretarían en un plazo menor y que precisamente la aparición del Covid 19 venía a precederlos como un anuncio: Pandemias, Amazona en llamas, ( los incendios descontralados en esa zona de Brasil que venían ocurriendo en el último año con la anuencia negadora de Bolsonaro se instalaron como un presagio anunciado ) Océanos sin vida, desaparición de glaciares, inundaciones, un mundo de paisajes deshabitados y transformados por un capitalismo extractivo e incontenible. El maltrato animal, también apareció en la mira de algunos especialistas como una reacción que parecía dirigida, más a un llamado a la sensibilización del nuevo mundo que parecía estar surgiendo de pronto, que a una necesidad de conservar el equilibrio con la naturaleza.

Capitalismo, Estado, Democracia, a qué jugamos

Del mismo modo que en lo ocurrido con la Ecología mencionado en el apartado anterior, en la medida que el fenómeno de la pandemia comenzaba a involucrar a la mayoría de los países del mundo, independientemente de su ubicación geográfica, poderío económico o sistema político, las voces de los pensadores más importantes, especialmente los más renombrados en los medios y por lo tanto más populares para las millones de personas que desde el mes de marzo se encontraban encerradas en sus casas en todos las naciones de todos continentes, salvo algunas excepciones que justamente por serlo generaron mayor indignación por su falta de sensibilidad respecto al cuidado de las vidas humanas a su cuidado, comenzaron a participar de la vida pública a través de artículos, entrevistas y hasta con la publicación de nuevos o viejos trabajos relacionados con el estudio de las causas de semejante catástrofe que pudieran hallarse en el pasado, realizando comparación con grandes crisis atravesadas en siglos anteriores, con la apreciación de las medidas que los estados comenzaban a tomar como acciones inmediatas en todos los campos, y respecto a lo que ocurriría en el futuro, luego de pasada la amenaza que la mayoría de ellos juzgaba como pasajera, aunque con distintas opiniones acerca de la gravedad de sus consecuencias.

Uno de los primeros debates más fuertes, que posteriormente siguió de algún modo alineando las discusiones que se fueron suscitando en la medida que la realidad iba cambiando de formas, fue el que sostuvieron el filósofo Slavoj Zizeck, alguien acostumbrado a disputar en la arena de las ideas políticas desde posiciones algo extremas y espectaculares, con su colega Byung Chul Han, alguien quien, aunque con un perfil menos mediático, aunque también asiduo participante en los medios en discusiones acerca de temas como el poder en los tiempos de la globalización, los cambios científicos y tecnológicos y su influencia en las sociedades y en las condiciones de gobernabilidad.

Aunque algo simplificadoras y taxativas, las dos miradas, despertaron inmediatamente la atención del mundo de las ideas.

Según Zizeck, si el capitalismo no lograba transformarse en el corto plazo, frente a semejante conmoción económica como la que se estaba observando: caída abrupta del consumo, cierre total de las fronteras territoriales, caída en picada de los productos brutos, emisión impresionante de dinero en una parte del planeta para hacer frente al gasto social y sanitario en los países con menos recursos y la asistencia desmedida del sistema financiero a los estados de los países desarrollados como nunca se había visto hasta el momento, surgiría un comunismo más duro aún que el que se conoció en la historia luego de la guerra fría en Europa del Este y en China en la actualidad, en lo referido al sistema de control que esa nación venía ejerciendo a sus ciudadanos como medida eficaz para disminuir los contagios de manera abrupta, como efectivamente lo venía demostrando éxitosamente desde diciembre del año anterior.

En un momento en que las redes sociales, mucho más activas desde el comienzo de la emergencia, comenzaban a cargarse con convencidas predicciones de cambios espectaculares en el sistema económico mundial ( se hablaba de condonación de deudas externas de los países más pobres y hasta cambios de comportamiento de los seres humanos respecto a la solidaridad, el consumo descontrolado, el deseo de posesión de bienes y hasta sobre las creencias religiosas, todo guiado por una profundización del miedo a la muerte que, con que el creciente número de víctimas y la posible saturación del sistema sanitario mundial nos golpeaba la pandemia, las ideas de Zizeck fueron abrazadas por una parte importante de insomnes lectores, televidentes y participantes de foros de toda clase.

En la otra vereda, Byung-Chul Han sostuvo que la pandemia provocaría un aumento del control social como en China y Corea aunque el capitalismo no desaparecería, logrando superar esta crisis como lo había hecho en el pasado De acuerdo con el pensador coreano, según publicó el diario El País de España, “ la ventaja de Asia es un tema cultural de larga data: el confucianismo. Una mentalidad autoritaria, donde las personas son mucho más obedientes en términos generales que en los países occidentales. Esto hace que las medidas que se tomen sean acatadas. Si a esto se suma un sistema de vigilancia altamente sofisticado, en el que un estado puede saber cuáles son las conductas de los ciudadanos con un nivel de precisión que solo logra el análisis masivo de datos se entiende cómo se logra controlar la pandemia en Asia.”

A partir de estas dos posicionamientos, una parte importante de las intervenciones de los pensadores que se iban sumando a la importante producción de textos e interpretaciones que abundaron durante los primeros meses y que luego, al parecer cuando todo el planeta pareció interpretar que las condiciones del planeta no cambiarían drásticamente y no se produciría un cataclismo social inminente, comenzó a declinar, fueron exponiendo sus visiones sobre el futuro del capitalismo y el sistema democrático en occidente, los posibles brotes autoritarios y racistas ( en realidad la radicalización de los existentes y su propagación en países en desarrollo como ya venía ocurriendo en Polonia, por citar un único ejemplo ) el fin acelerado de la globalización, las consecuencias del teletrabajo y otros tantos temas.

Una de las síntesis de los conceptos lanzados a la consideración de un público más atento que nunca a sus pensamientos, por filósofos, escritores y analistas, puede ser compilada como sigue.

• El capitalismo ha tenido muchas crisis y esta no será la última. Se nutre de las

• No es inapropiado sostener que podría surgir un comunismo donde el estado no repita los esquemas del pasado, cuando se consolidó en Europa del este luego en plena guerra fría

• El capitalismo sabe adaptarse rápidamente a los cambios que las especies y saldrá fortalecido de esta crisis

• Como consecuencia de la pandemia, crecerá la automatización que se venía consolidando. Se perderán más empleos. Las máquinas no se enferman.

• El virus enferma, pero lo que mata es el capitalismo parece ser la desgraciada síntesis de las sociedades desiguales que hemos construido sin atender las advertencias de científicos y ecologistas desde hace décadas.

• La idea y la necesidad de un estado fuerte está reapareciendo como única balsa en la tormenta como consecuencia de la pandemia para demostrar a quienes confían únicamente en el mercado, que nuevamente como tantas otras veces en el pasado, será quién actúe como contenedor de la debacle.

• Estamos asistiendo a un espectáculo inusitado: el FMI solicita a los países industrializados que congelen reembolsos de deuda.

• Algo quedará al final de esta pandemia: los países en desarrollo no podrán pagar sus deudas y en ellos crecerá la pobreza de manera exponencial

• Habrá incremento del individualismo y atomismo social, el capitalismo especulador aumentará sus ganancias, los grupos poderosos se fortalecerán.

• En una reacción frente a la abrupta parálisis casi total de la economía y el comercio internacional, muchos gobiernos prohíben despidos como una solución desesperada.

• El mundo se ha vuelto ingobernable y se ha desestabilizada en semanas. Lo que hasta hace unos meses parecía una estructura sólida y poseedora de sistemas burocráticos preparados para afrontar crisis como las provocadas por las grandes guerras y quiebres financieros como la crisis del 30 o la más cercana del 2008, no muestra capacidad de reacción.

• No existe voluntad ni intención de generar convocatorias a nivel mundial de os principales líderes para concebir políticas conjuntas. Ninguno de los organismos existentes que involucra a las naciones desarrolladas han actuado. El miedo y el consecuente aislamiento refuerzan la idea del fin de un mundo globalizado.

• De algo estamos seguros, el Estado de Bienestar, que viene en declinación desde fines de la década del 70, está en vías de desaparecer como consecuencia de la imposibilidad de los estados de garantizar la salud a toda la población ante una pandemia que, no se descarta, puede multiplicarse con otros virus en un futuro no muy lejano

• Queda demostrado que los sistemas de salud fueron descuidados, como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales. Hubo desinversión aún en los países desarrollados: Inglaterra, Italia, Francia, están ahí para confirmarlo

• Están previstas caídas históricas de los PBI de todos los países. Se compara con los niveles de la crisis del 30 aunque se está en condiciones de afirmar que las consecuencias pueden ser peores en todo sentido.

• Es muy probable que gobiernos de cortes totalitarios con perfiles racistas, nacionalistas y con rasgos fascistas, que iban en aumento como consecuencia, entre otras, de los procesos inmigratorios en Europa y Asia, crezcan decididamente respondiendo al miedo de sus poblaciones.

La desigualdad radical podría radicalizar el poder

• Las tajantes divisiones ideológicas polarizadas gracias a la ayuda de las redes sociales y la creciente desigualdad, aún en países prósperos, pueden aumentar en los lugares donde ya existían previo a la pandemia, Brasil, USA, España, y Argentina pueden ser ejemplos a tener en cuenta. Allí, las decisiones sanitarias se discuten en el marco de visiones políticas opuestas.

Sociedades en soledad

Un experimento social sin precedentes. En pocas semanas gran parte de los habitantes del planeta se vio forzado a quedarse en sus casas, abandonando sus rutinas laborales y relaciones presenciales con familiares directos, amigos, compañeros de trabajo y vecinos de manera drástica. Se cancelaron viajes, se cerraron fronteras, desaparecieron eventos deportivos y artísticos. Todo en medio de una ola de contagios y de muertes que iban creciendo sin pausa.

Una intensa sensación de tristeza y soledad, cuya única manera de atenuación, la exclusiva manera de vinculación con el mundo exterior, se redujo a la comunicación a través de las pantallas de las computadoras y teléfonos celulares y de una herramienta virtual, el Zoom, que a medida que pasaron los días se convirtió en un sucedáneo imprescindible de los contactos humanos cara a cara que apenas semanas antes hubiera sido imposible siquiera de imaginar.

Las escuelas cerraron sus puertas dejando a la deriva a millones de niños y adolescentes de los sectores más pobres y sin medios tecnológicos para conectarse a la nueva modalidad virtual de enseñanza aprendizaje que se debió organizar sobre la marcha y sobre cuyos resultados no se conocen datos confiables hasta ahora pero que se presume resultarán muy negativos.

Acercando el lente a las múltiples y extremadamente diversas situaciones individuales, donde la condición económica, habitacional y laboral, así como el estado de salud de cada uno de los miembros de las familias jugaron y juegan un papel fundamental a la hora de sentirse seguros para evitar el contagio o sencillamente para sobrevivir cuando han dejado de percibir ingresos y la ayuda del estado no pudo llegar en tiempo y forma por, muchas veces, razones logísticas o de organización debido al poco tiempo con se contó, en Argentina y muchos otros países, para poner en marcha planes de asistencia, refuerzos urgentes a hospitales públicos y preparación de espacios donde confinar a los contagiados asintomáticos o fuera de peligro.

No faltaron, muchos en realidad en todo el mundo, quienes sostuvieron que la pandemia era una gran farsa mundial montada por los poderes económicos con el objetivo de cercenar las libertades individuales, las protestas de las organizaciones sociales y así instaurar una nueva fase de un capitalismo mucho más salvaje que el que conocemos en la actualidad.

En la búsqueda por medios, el recorte realizado desde los primeros día de la pandemia hasta los primeros días de octubre de 2020, estas son las ideas que se fueron pensando desde distintos ángulos.

• La situación de tener que elegir quién vive y quién muere ante la falta de camas y respiradores aparece como un golpe a la humanidad. La atención médica selectiva es un problema moral y es un regreso al primitivismo

• La pandemia aumentará la marginalidad, explotación de los pueblos, amento niveles de miseria. Esta situación implicará cambios importantes en las relaciones sociales de la humanidad.

• Cómo se evitará la ruptura de la relación entre estudiantes y docentes. Y el impacto en aquellos que no tienen conectividad ni facilidades para seguir las clases virtuales. Docentes plantean que la virtualidad puede abrir la posibilidad de incentivar la creatividad de los alumnos, saliendo del esquema meramente expositivo.

• Urbanismo: se pronostica que los sistemas de viviendas individuales serán una de las claves para repensar el crecimiento de las ciudades

• Se propone aumentar la producción de conocimiento para mejorar la vida: cosmotécnica, tecnodiversidad, fragmentar el futuro. Pensar rompiendo la convergencia y la sincronización.

• Cuesta creerlo, pero es una verdad indiscutible: no existió un plan de prevención de una crisis de este tipo y magnitud

• Se deberán revisar las preguntas filosóficas: qué podemos hacer, qué debemos hacer, y qué es dado esperar. La bioética debe ocuparnos prioritariamente

• La pandemia nos obligó a pensar la muerte como una cuestión más cercana, en contra de las ideas sobre extensión de la vida y hasta de la inmortalidad como hasta hace semanas

• Los deportes como el fútbol que se comienzan a practicar sin público, cambian nociones culturales y hábitos que amenazan con quedarse por mucho tiempo

• Algunos consideran que el aislamiento de millones de seres humanos provocará un aumento de la solidaridad y la necesidad de una mayor comunicación con los semejantes. Con su dolor y vulnerabilidad. El desafío es mejorar los servicios humanos más que los relacionados con la tecnología.

• Alto reconocimiento al personal de la salud en todo el mundo, especialmente al comienzo de la pandemia. Con aplausos masivos desde balcones y ventanas se buscó agradecer a quienes trabajaron y trabajan para asistir a los infectados a riesgo de sus propias vidas. Hay quienes incluyen estos actos en el marco de la sociedad del espectáculo en el que estamos habituados a movernos y hasta pensar.

• En la otra vereda, una gran parte de los pensadores sostiene que crecerá la competencia y la idea de que el otro es una amenaza

• Las redes pueden ser transmisoras de la parálisis y desazón frente a las pantallas. Otros consideran que hay que trabajar para que la información fluya y se comparta para efectuar a un control ciudadano a los protagonistas de la política.

• Argentina: la pandemia aparece en un momento de recesión, pobreza extendida, deuda externa, falta de crédito y desánimo. El Estado debe trabajar para acortar las diferencias sociales y evitar estallido social.

• Se prevén consecuencias sanitarias debido a la interrupción de tratamientos médicos y controles preventivos como consecuencia del aislamiento y el temor a concurrir a hospitales y clínicas ante una cuarentena prolongada.

• El 2001 generó en el conurbano un sistema de sobrevivencia que de algún modo contuvo el desborde dada la experiencia de esa crisis severa. Existen planes de ayuda y los barrios tienen un cierto nivel de organización. El estado debe agilizar la burocracia para la asistencia y reagrupar organismos para aumentar la eficiencia.

• Hay quienes temen que la pérdida de libertad que significó el aislamiento sin protestas, sea un fenómeno que se vuelva permanente. De pronto desaparecieron los reclamos masivos en todo el mundo con un acatamiento a las autoridades nunca antes visto.

• Estudios indican que la violencia contra la mujer creció de manera importante en algunos países. El encierro aumentó la desprotección de las mujeres sometidas por sus parejas. La discriminación racial y política se radicalizó en algunos casos.

• Se temen consecuencias graves en la salud mental de muchas personas con antecedentes de alteraciones psíquicas, o anímicas ya que sus estados puedan empeorar y otras enfermar como consecuencia del aislamiento prolongado

• El mundo del arte, la cultura y la producción de espectáculos ve resentida casi totalmente su actividad. Las presentaciones vírtuales son apenas una mínima posibilidad de contacto entre artistas y público que no alcanzan a cubrir mínimamente las pérdidas de miles de empleos relacionados con el cine, el teatro, la música y demás disciplinas en todo el planeta.