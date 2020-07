Así lo indicó el Diputado Matías Ranzini quien adelantó que invitará al resto de los diputados zarateños a firmar su proyecto D 2316/20 para ser tratado este jueves en la Cámara de Diputados, luego de que Zárate no ha sido incluido en los distritos a los que se ha asignado las fuerzas federales.

Muchos lugares de la Provincia de Buenos Aires están asolados por el delito y en ese marco el Diputado Ranzini afirmó que “la seguridad requiere de integralidad, entre la Nación, la Provincia y los Municipios, interacción entre sí y una fuerte inversión que por separado logre servir al conjunto. En el caso de Zárate tenemos un problema muy complejo de falta de diálogo con la Provincia, desinversión del municipio y la fuerza de Prefectura desconectada.”

El diputado zarateño prosiguió diciendo “si a la policía no le dan elementos, y el municipio sólo pone 10 litros de combustible a sus móviles, y a su vez el sistema de monitoreo no previene un delito ni tampoco lo esclarece, sumado a que la gente ya se cansó de denunciar: el delincuente no ve ninguna barrera de contención o control y aún en cuarentena nadie le pone límites y los delitos se masifican. Que terminen en homicidios los asaltos en ocasión de robo como el caso del gendarme en el centro es ejemplo de lo que vive el zarateño a diario.”

“Vamos a pedir que este jueves en la sesión se trate el pedido de más seguridad para Zárate y que desembarquen las fuerzas federales, para ordenar un poco más el territorio zarateño; hoy muchos comerciantes que pueden abrir no quieren por miedo a la inseguridad”, se explayó Ranzini.

Para finalizar dijo que “convoco a las diputadas Morán, Paris y Moyano a acompañar el proyecto, porque si su bloque lo hace podremos los Zarateños levantar la voz para visibilizar el problema de nuestros vecinos y que lleguen las fuerzas federales a poner orden.”