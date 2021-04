La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, brindó este miércoles desde las 8.30 su habitual conferencia de prensa semanal en Casa Rosada, para hablar de la situación sanitaria producto del coronavirus Covid-19. La aparición pública de la funcionaria ocurre luego de varios días de reuniones con expertos y en medio de especulaciones sobre nuevas medidas por el notable incremento de casos en Argentina.

Vizzotti pidió a toda la ciudadanía "evitar toda actividad que no sea prioritaria", en el marco del avance de la segunda ola de coronavirus en el país. "Solo salgamos a trabajar, a llevar los chicos al colegio y hacer actividades indispensables. Les pedimos postergar todo lo que se pueda", dijo.

En ese sentido, la titular de la cartera sanitaria expresó que el sistema de salud "no colapsó", pero advirtió sobre un "crecimiento acelerado en el ritmo de casos" de coronavirus que "impacta en el aumento de la demanda de consultas" por Covid-19 y por patologías sin relación con el virus.

Las declaraciones tuvieron lugar en diálogo con la prensa en el Hospital Garrahan, cuando la funcionaria explicó que los contagios de coronavirus "impactan en el aumento de la demanda espontánea tanto para consultas como para atención y aumenta también la internación en clínica y en terapia intensiva".

"Lo que sucede es que el sistema de salud está dando respuestas a patologías no Covid, a patologías programadas que habían retrasado su atención en la pandemia del año pasado y por eso un porcentaje elevado de las terapias intensivas no son por Covid-19", explicó.

Carla Vizzotti agregó que "se está trabajando con muchísima articulación y predisposición con toda las jurisdicciones y los organismos para poder priorizar la atención de las personas con coronavirus y reprogramar las cirugías".

"En ese momento, a diferencia del año pasado, habían bajado muchísimo los accidentes de tránsito y muchísimas causas de internación porque no había circulación y, en este momento, esa demanda está", subrayó.

Además, Carla Vizzotti indicó que "se trabaja para reorganizar el sistema de salud y para seguir ampliando camas que se habían dejado de usar porque no se necesitaban durante la baja de casos, lo cual no quiere decir que el sistema no tenga un límite".

"Nuestro sistema tiene 50% más de camas, 60% más respiradores, 95% del personal de salud vacunado con una dosis y más de 60% con dos dosis, pero no alcanza solo con la vacuna ni con tener más camas, sino que necesitamos bajar la transmisión", añadió.

En ese sentido, señaló que una baja en los casos "sucede cuando cada uno minimiza las posibilidades de contagio y, si logramos entender eso, vamos a poder tener menos casos, vacunar a la población de riesgo y sostener la mayor cantidad de actividades".

Vizzotti señaló que "hay consenso absoluto" con los expertos y las provincias en que es necesario esperar "unos días más" para "analizar el impacto de las medidas" restrictivas que comenzaron a regir el viernes último con el objetivo de mitigar la expansión de la segunda ola de coronavirus.

La funcionaria descartó de esa manera un anuncio inminente sobre nuevas restricciones, y aseguró "Se está evaluando permanentemente y en forma consensuada vamos a definir si hace falta alguna medida más para fortalecer las ya implementadas".

Por otro lado, Vizzotti, destacó que el país ya recibió 7,3 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus y dijo que el Gobierno tiene la "expectativa de poder recibir pronto" un nuevo embarque. "Estamos esperando lo antes posible tener alguna información. Apenas tengamos la confirmación, lo vamos a comunicar", afirmó.