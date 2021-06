La Interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) consideró un "hecho histórico" el pedido de disculpas del Presidente Alberto Fernández por sus dichos acerca del origen de mexicanos, brasileños y argentinos.

Afortunadamente, la Interventora comete un error. Los pedidos de disculpas son hechos cotidianos y no "históricos". Si fuera tal como dice, estaríamos frente a una situación social de inusitada gravedad. ¿Qué ocurriría en una sociedad en la que nadie pide disculpas y cuando por fin alguien lo hace se constituye en un "hecho histórico"?

El ex Presidente Mauricio Macri expresó que el covid era una "gripe un poco más grave". Después de eso se disculpó y contradijo sus propias palabras.

Son las dos personas que, con distintas orientaciones políticas, han presidido la República Argentina en los últimos cinco años y medio (Alberto Fernández continuará haciéndolo en los próximos dos años y medio).

Que sea infrecuente que presidentes, presidentas, gobernantes, pidan disculpas constituye un hecho sumamente lamentable y alejado de la ejemplaridad. Eso no transforma en "histórico" un pedido de disculpas ante un dislate pronunciado ni ante ninguna otra cosa.

Sería muy importante que personas públicas que ocupan o han ocupado un cargo de tamaña importancia, y los asesores de los que seguramente disponen, evaluaran el efecto social que se produce desde el momento que hacen la declaración hasta que formulan el pedido de disculpas. E, incluso, cuáles son las consecuencias de la combinación de esas instancias.

El tema de la "culpa" (incluido en el "pedido de disculpas") es complejo. Estudiado por distintas disciplinas, sigue siendo difícil.

Planteo, respecto del asunto de la "culpa" diferencias que puedo sintetizar en tres modos distintos.

Una situación es cuando "fantaseamos" tener una culpa. Es decir, cuando suponemos, y hasta afirmamos, ser culpables de algo de lo que no lo somos. Hablamos, entonces, de "personalidades culposas". Por ejemplo, me siento culpable por un acontecimiento lamentable que ocurrió en la calle donde vivo y pienso que si hubiera salido de mi casa dos minutos antes, eso (que nadie sabía que iba a ocurrir) no hubiera ocurrido. O me siento culpable por la enfermedad de una persona, siendo que carezco de toda responsabilidad y carecía de toda posibilidad de haberla previsto o evitado. En el ámbito del Psicoanálisis se habla en tales situaciones de "culpa neurótica", sin que esto implique un cuadro de "enfermedad mental".

Es importante señalar que en estas situaciones el sentimiento de culpa implica una contracara (algo que le subyace). Es una "fantasía omnipotente". Para expresarla, relativamente, puedo decir que "yo podía evitar el problema...y no lo hice". No es cierto que "yo" podía evitar el problema. Es considerar al "yo" como pudiendo mucho más de lo que puede. De ahí, "fantasía de omnipotencia".

Otra (segunda) situación es cuando en el presente reconozco algo que hice mal en el pasado y que dañó a otra persona u otras personas como consecuencia de que en ese momento de mi vida o no me daba cuenta o no estaba en condiciones de hacer otra cosa (por edad, por ejemplo). Suele pasar que, por distintas razones, ya no es posible pedir disculpas. En tal caso, tendré que ver la manera de disculparme a mí mismo, de disculpar a esa persona que soy y que, por diferentes motivos, en ese momento actuó de tal manera y hoy actuaría de otra.

La tercera situación es cuando cometo en el presente un acto que daña a otro u otros. En tal caso, el pedido de disculpas dignifica a quien lo hace y alivia a quien recibió primero el daño y ahora recibe las disculpas. La empatía que acompaña el pedido de disculpas y la aceptación del mismo resulta sumamente saludable para ambas (o más) personas involucradas.

Puede haber, en ocasiones, en esta situación una "trampa" en la no es bueno caer. Es cuando la persona que pide disculpas lo hace formalmente, pero sin arrepentimiento o con un arrepentimiento pasajero. Y entonces el hecho dañoso vuelve a suceder. Esto puede dar lugar a una serie continua de daño, pedido de disculpas, daño… Suele ocurrir por ejemplo en cuestiones de violencia de género. La persona que golpea llora después de hacerlo y a las veinticuatro horas golpea nuevamente.

El pedido de disculpas no debería transformarse en una habilitación para el mal comportamiento ("total, después pido disculpas").

Reiteradamente hablamos de palabras "mágicas" en las relaciones humanas: "buen día", "permiso" "por favor", "gracias", "disculpas"...

No se trata de una minimización o simplificación de dichas relaciones. Se trata de actuar y decir con sinceridad y abrir canales de comunicación, reconocimiento de la semejanza que tenemos por ser personas, del reconocimiento del otro o de los otros y sus necesidades, de generar ambientes más humanos para los seres humanos