Patricia Bullrich fue confirmada como ministra de Seguridad de Javier Milei

Patricia Bullrich aceptó el ofrecimiento de Javier Milei y volverá a ser ministra de Seguridad a partir del 10 de diciembre. Ya estuvo al frente de la cartera durante el gobierno de Mauricio Macri entre el 2015 y 2017.

La presidenta del PRO acompañó al liberal en el último tramo de la campaña de cara al balotaje y se sumará al gabinete del Gobierno durante la próxima gestión.

Luego de semanas de incertidumbre por el rol que podría tener Bullrich en el gobierno de Milei, desde La Libertad Avanza confirmaron que quedará a estar a cargo del Ministerio de Seguridad, a pesar de que la propia excandidata de Juntos por el Cambio había afirmado que no quería volver a un lugar en el que ya estuvo.

"Si vos me preguntás si me gustaría volver a un lugar en el que ya estuve, te digo que no es lo que más me gusta. Uno cuando ya estuvo en un lugar no se si es lo mejor volver", había expresado este lunes en una entrevista en TN. Sin embargo, en esa misma charla aclaró que "hablando las cosas, uno se puede entender", y finalmente volverá a Seguridad.