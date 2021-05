Si bien el proyecto había avanzado con la firma unánime de todos los bloques en la pasada comisión de Presupuesto y Hacienda, finalmente no pudo ser llevado a tratamiento debido a que a última hora los bloques oficialistas decidieron remitirlo en consulta al Ejecutivo.

El expediente que prevé autorizar al Intendente comprar en forma directa concentradores de oxígeno que permitan a pacientes leves y moderados no ser internados y sobrellevar la enfermedad de COVID en sus domicilios no pudo ser llevada a la sesión.

Consultado, el concejal Marcelo Matzkin expresó: "lamentamos este giro en la postura de los bloques oficialistas, parece que no es prioridad esta compra o bien debo interpretar que como es una propuesta nuestra la misma no puede tener apoyo. hubiese sido bueno que se le hubiese ocurrido antes a Cáffaro y de esta forma ya se hubiese tratado y apoyado. tenía el consenso de todos los bloques pero de una reunión a otra decidieron cambiar de postura sorprendentemente. es inentendible".

Por su lado Walter Unrein miembro de la comisión en la que se frenó el proyecto dijo: "no lo puedo creer. cuando algo es urgente no se puede esperar más de 20 días para analizar un proyecto. El hospital está al borde del colapso, quedándose sin camas, esta compra ayuda a descomprimir pero parece que nos es prioridad. no entiendo cuales son las prioridades de este gobierno".

Por su parte Irene Guehenneuf quien también integra la comisión se mostró sorprendida y expresó su disconformidad y expresó: "no se entiende lo que quieren hacer con la pandemia. Prefieren gastar en un equipo de basquet y no comprar aparatos de oxigeno que son fundamentales para los enfermos de Covid. no tienen rumbo".