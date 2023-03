Mi nombre es Laura Hietala, y en la semana de la memoria, quisiera compartir con ustedes, mi historia de vida, que también es parte de la historia reciente de nuestro país.

Muchas veces vemos la historia como algo remoto y lejano, pero esta que les voy a contar sucedió también en nuestra ciudad, Zárate.

Suelo presentarme como sobreviviente, hija y nieta de desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina. Muy pronto, en abril cumpliré 46 años, más o menos la edad que podrían tener algunos de los papas de ustedes.

Nací circunstancialmente en San Isidro, pero me considero zarateña, la mayoría de mi familia es de aquí, y es donde crecí y fui criada por unos tíos abuelos.

Antes de llegar aquí, vivía con mis papas Guillermo Hietala (33 años) y Estela Susana Cali (24 años), mi hermana Amanda (2 años) y mi abuela Hanna Hietala (66 años) en San Antonio de Padua; en ese entonces también estaba viviendo con nosotros “Raquel” Norma Sintora, una compañera de militancia de mis padres que estaba embarazada casi a término, y que como mis padres desde hacía bastante tiempo tenía que vivir en la clandestinidad ya que sus vidas corrían peligro.

El 24 de Marzo de 1976, se produjo en nuestro país nuevo golpe de estado, digo un nuevo, porque anteriormente ya se habían sucedido una serie de golpes suprimiendo así las libertades y los derechos de los argentinos, y cada uno de ellos tenía una misión, este último fue llamado “proceso de reorganización nacional¨” época en donde muchas de las cosas que hoy hacemos con naturalidad estaban totalmente prohibidas, como el simple hecho de reunirse con amigos y caminar juntos por la calle, se prohibían también canciones, películas, y libros los cuales también eran quemados. Eso solo para poner un ejemplo.

Si les parece, a partir de aquí, empiezo con la cronología de los hechos.

Mi papá fue trabajador de la empresa Dálmine (Siderca), hasta el año 73/74 tiempo en el cual tuvo que pasar a vivir en clandestinidad, ya que por su militancia política en el Partido Revolucionario del Trabajadores (PRT) y su actividad gremial, pasó a integrar una de las llamadas listas negras de la empresa y tanto él como muchos trabajadores, se volvieron perseguidos políticos, y sus vidas tenían precio.

A partir del año 74 comenzaron a perseguir a otros miembros de la familia, primero con allanamientos “legales” y luego “visitas” de patotas violentas que los amenazaban con armas y golpes, en todos los casos, preguntaban por mi papa.

En noviembre del 76 secuestran a un primo de mi mamá y a su esposa y son llevados a distintos centros clandestinos de detención (llamados de esta manera, porque las detenciones eran arbitrarias, ilegales y sin procesos debidos de garantías como lo establece nuestra constitución), finalmente después de prácticamente un mes estando detenidos desaparecidos, fueron liberados sin ropa, sucios, y muy golpeados en la ex ruta 8 en cercanías de Campo de Mayo, uno de los mayores centros clandestinos, tortura y extermino.

En febrero del 77 una patota entró por la fuerza a la casa de mis abuelos maternos Italo Americo Cali (54 años) y “Maruca” María Esther Filippi (46 años) , en calle Guemes al 600 y a punta de un fusil fueron obligados a ponerse boca abajo en la cama mientras los amenazaban de muerte si no decían en donde estaban mi mamá y mi papá.

El 20 de Mayo del 77, mis padres tenían una cita con una compañera de militancia en Vicente Lopez, lo que ellos no sabían es que esa compañera “La Negra” hacía tiempo que estaba secuestrada, había sido vista en Campo de Mayo. El encuentro era una trampa.

Fue de esa manera, esa mañana que se los llevaron, los secuestraron y hasta el día de hoy continúan desaparecidos. De la Negra supimos que su destino final sería “Los vuelos de la muerte”, como la de los miles desaparecidos que pasaron por el mismo campo de concentración, incluyendo a mis familiares.

Raquel, fue la que se dio cuenta que algo había salido mal, y le advirtió a mi abuela Hanna que mis padres ya debían estar de regreso y le dijo: si tienen un teléfono para emergencias, este es el momento de llamar.

Así fue que llamó a mi tío, quien salió a recorrer las calles, y por donde fuera, encontraba operativos militares, supo así que a mis padres los habían “chupado”, intentó salvar a otros compañeros, y solo encontraba casas “caídas” (es decir intervenidas por las fuerzas).

Rápidamente nos sacó de la casa de Padua, para escondernos en un campo que tenía en San Andrés de Giles, mientras esperaba instrucciones para reubicar a Raquel y ver que hacer con su propia familia.

En Giles, quedamos al cuidado, mi abuela Hanna, la suegra de mi tío Dominga Bazzana, mi prima Silvia, mi hermana Amanda y yo (20 días de nacida).

Raquel fue a un domicilio que también cayó, supimos que tuvo a su bebé en un centro clandestino, y que hasta el día de hoy está desaparecida, supimos que su bebé fue apropiado y algo lindo y emocionante entre tanto horror.

Puedo contarles que en 2019 esa bebé, hoy una mujer, fue encontrada gracias al trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo, se trata de la nieta 129 que recupero su identidad, no solo eso sino que pudo encontrase con su papá Carlos Solsona que la buscó sin descanso durante todos esos años al igual que sus dos hermanos. Hice ese paréntesis porque me pareció que valía la pena contarles.

Es mismo día 20 de mayo, aquí, en la ciudad de Zárate, entre las 22 y las 00 hs., se llevó a cabo otro operativo ilegal, integrado por hombres vestidos de civil y otros con uniforme militar, todos fuertemente armados, alrededor de varios autos se desplegaron en la cuadra, mientras las esquinas eran cortadas por camiones de la Base Naval (hasta se habló de una especie de tanqueta), soldados apostados en los techos de los vecinos apuntaban con sus armas largas.

Todo esto lo fuimos reconstruyendo gracias al testimonio de vecinos que alcanzaron a ver y oír lo que sucedía, a pesar de que fueron obligados a entrar a sus casas y cerrar las ventanas bajo amenazas.

Esta vez, no entraron por la fuerza, sino que mi abuelo abrió la puerta, por lo que sabemos, esto fue porque conocía a la persona que se presentó por el tono de su voz, de hecho, estuvieron un rato en la casa interrogándolos hasta que se los llevaron.

Una vecina escuchó (por la cercanía de su casa, pared de por medio) que les dijeron que lleven mucho abrigo, porque a donde los llevaban lo iban a necesitar, luego contó que vio que a mi abuelo lo sacaron a la rastra y mi abuela caminando.

De la casa faltaban frazadas y el maletín de mi abuela que era enfermera de la Cruz Roja. Mi abuelo era personal civil de arsenal de artillería de marina, entró a la escuela de oficios a los 13 años, aprendió el oficio de tornero, trabajo que realizó hasta el momento en que lo desaparecieron, tenía un legajo intachable, su padre, mi bis abuelo (un inmigrante italiano), también trabajó allí como talabartero, al igual que dos de los hermanos de mi abuelo que también trabajaron y aprendieron oficios allí. A los pocos días de habérselo llevado, fue dado de baja sin motivos del Arsenal y se corrió el rumor de que estaba muerto.

Ahora bien, volviendo a donde nos quedamos, en Giles, se suponía que era un lugar seguro, porque nadie sabía de su ubicación (al menos eso es lo que pensaba mi tío).

Lamentablemente el 21 o 22 de Mayo cerca del mediodía, fuerzas armadas llegaron al campo de forma violenta. Siempre creí que pensaban que iban a tener una resistencia armada, porque no encuentro otra explicación, a tanta saña.

Ingresaron al campo con metrallas y granadas, al día de hoy recuerdo el sonido aterrador de las detonaciones y los gritos. De allí se llevaron a las abuelas Hanna y Dominga y a nosotras tres, nos dejaron en lo que llamaban una ratonera, es decir nos usaron como carnada esperando que mi tío fuera a buscarnos, esto duró algunas horas que nos retuvieron y como en esos días estaban tan atareados de operativo en operativo, nos metieron en un sacó y nos tiraron en un horno de ladrillos del campo lindero en donde los fabricaban.

Alguien fue hasta la casa de una empleada del campo, para decirle que nosotras estábamos allí y que luego volverían para buscarnos, así que ella y su esposo no rescataron y nos llevaron a su casa.

Mi tío desconociendo todo esto, mandó un taxi a buscarnos al campo, y llevarnos a las abuelas y a nosotras a un lugar más seguro. El taxi volvió vacío y el conductor le explicó a mi tío que la zona estaba militarizada y era imposible llegar al lugar.

El terror lo invadió en ese momento y como habrá sido su expresión, que el taxista se ofreció a llevarlo hasta un punto cercano para que fuera a ver el mismo lo que sucedía.

Mi tío cruzo unos campos aprovechando la oscuridad y llego hasta la casa de un vecino que le contó lo que había visto y le sugirió que hable con la empleada, porque llegó a ver que ella y su marido sacaron un bulto; ese bulto éramos nosotras tres.

En medio de mucha tensión mi tío se presentó en la casa de esta familia y mi prima también de dos años al igual que Amanda, le tiró los brazos a su papa, el cuadro era desgarrador.

Mi tío nos lleva con él hasta el taxi y de allí fuimos hasta Lujan, a un hotel.

El taxista no quiso cobrar ni un centavo y apenas llego a decirle a mi tío: suerte.

Mientras mis tíos lloraban y se abrazan preguntándose por donde empezarían a buscar a sus madres, mi prima se acercó y les dijo: a la Mummo (abuelita en finlandés) no la busquen más, porque le pegaron un tiro contra el árbol.

Esa fue la única vez que lo dijo y luego, no habló más. Claramente el peligro era inminente para todos, por lo que mi tío se reúne con mi tía hermana de mi mamá, todos estaban en peligro y eran buscados, y deciden que lo mejor era traernos a mi hermana y a mí a Zárate, a la casa de mis abuelos Ítalo y Maruca (como la llamaban cariñosamente).

De esta manera mi tía, hermana de mi mamá, nos lleva a la casa de unos tíos en Buenos Aires con una carta explicando lo sucedido y el pedido de que nos traigan para acá, y fue en ese momento, que mi tía, se enteró que a sus padres (Ítalo y Maruca) también se los habían llevado.

Pueden imaginar lo que fue ese momento, otro golpe más. A mi tía la venían siguiendo, así que nos dejó allí, y luego de que leyeran la carta, la quemaron, y decidieron que lo mejor sería que Amanda y yo viniéramos a Zárate, donde había más familia para cuidarnos mientras se esperaba que liberen nuestros seres queridos, como ya había pasado con el primo de mi mamá y su esposa.

Primero estuvimos en casas separadas, y luego, un pediatra, advirtió lo que sucedía, y le dijo a mi mama del corazón, que nosotras ya habíamos pasado por mucho, lo mejor era permanecer juntas.

El tiempo pasó, con mi hermana fuimos creciendo, la dictadura terminó, y junto con eso, se empezó a hablar de que los desaparecidos habían sido asesinados, se empezaba a conocer de los vuelos de la muerte, el robo de bebes, las torturas, etc. y poco a poco, gracias al testimonio de los sobrevivientes de los centros clandestino de detención y exterminio, se pudo reconstruir como funcionó el circuito represivo, la planificación detrás de este genocidio.

Zárate no escapó a este horror, no fue la excepción, sino todo lo contrario. Entre Campana y Zárate, tenemos alrededor de 200 desaparecidos que nunca más se supo de ellos y cientos de sobrevivientes, ambas ciudades integraban la subzona denominada Área 400 bajo las órdenes de Campo de Mayo, más de 14 centros clandestinos de detención, incluyendo el barco “Ara Murature”, algunos de estos sitios están señalizados como sitio de memoria y puede leerse en una placa una breve reseña de lo reconstruido por la justicia argentina.

A pesar de que este año se cumplen 47 años del último golpe, los familiares, hijos, sobrevivientes, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etc, seguimos buscando saber que hicieron con nuestros desaparecidos, buscamos sus restos, para poder al fin tener un lugar donde llevar una flor.

Seguimos investigando, y llevando a la justicia nuestros casos. Los crímenes cometidos por los militares entre el 74 y 83 son considerados crímenes contra la humanidad, por lo tanto no prescriben y se seguirán investigando con cada nueva prueba, cada archivo o documento que surja, hay miles y miles de causas que aún esperan que se haga justicia.

También se cumplieron 40 años de la Guerra de Malvinas, este año cumplimos 40 años de democracia consecutiva, y es conociendo la historia y su contexto que podemos tomar las herramientas para luchar por sostenerla, por los que no están, por los que estamos y sobre todo por los que vendrán.

Imagino, que después de leer esto pueden tener preguntas, y al igual que yo, muchas de ellas, quizás no tengan una respuesta.

A veces me preguntan como hice para superar lo que viví, y mi respuesta es, que hay que encarar un día a la vez; viví muchos años de dolor, tristeza y lo peor, odio, odio que me carcomía por dentro y solo me dañaba a mí misma, hasta que un día, en una Pascua vi una película en donde crucificaban a Jesús y oí las palabras: padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.

Escuchar esas palabras fue como un puñal en el pecho, no dormí como por 3 días, enojada, rabiosa, hasta que comprendí, que el perdón, era el camino para mí, era el camino que debía seguir, y a partir de allí empecé a vivir, y ya no fue más el miedo, ni el odio, ni el dolor, lo que mandaban en mí.

Si pudieras hablarles, les diría, que no abandones sus sueños, que luchen por las cosas que aman, que, si están pasando por momentos difíciles, es posible vivir y encontrar ayuda.

Muchas veces me encuentro ante desafíos, y recuerdo también a quienes como yo sobrevivieron al horror, para ponerme nuevamente de pie ya no solo por y para mí, sino por mis hijos y las generaciones que vendrán, para que lo que me pasó, no suceda Nunca más.

Le mando un cariños grande! ¡Y saludos!!

Laura