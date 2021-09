El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, confirmó en la mañana de este martes que para ir a la cancha será obligatorio tener una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

"A medida del avance de que siga mejorando la situación sanitaria irá cambiando la cantidad de aforo, por ahora se mantiene en el 50 por ciento", comenzó afirmando Lammens.

Luego, el todavía también dirigente de San Lorenzo, confirmó que será obligatorio para ingresar a los estadios tener al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus y dijo que durante la jornada de este martes se informarán los restos de los requisitos.

Requisitos para ingresar a la cancha

Hoy se informarán los requisitos, pero en principio una dosis de la vacuna.

No se pedirá PCR negativo.

Los menores de 17 años no es necesario que estén vacunados.

Será obligatorio el uso del barbijo.

No se venderán entradas el día del partido.