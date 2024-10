Para Berni, “este es primer Gobierno de Milei, el segundo de Macri y el tercero de Menem”.

El senador de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni aseguró que el magnate Elon Musk “está detrás del proyecto de ARSAT”, la empresa nacional de telecomunicaciones, a la vez que le apuntó al Gobierno de Javier Milei al decir que es “eficaz”, pero “totalmente ineficiente”.

“Cuando hablamos de desarrollo satelital no estamos hablando solo de producir un satélite sino de la importancia estratégica que, a partir de ese desarrollo, Argentina logró ser el dueño de la órbita, es decir, que Argentina es el dueño de la vía por el cual circula el satélite que es lo más difícil de conseguir y por eso es que Elon Musk está atrás de nuestro proyecto estratégico de ARSAT”, dijo.

En declaraciones al programa “Campanas en la noche” que se emite por Radio Splendid, además señaló: “La violencia es parte de la metodología de este Gobierno que no encuentra el rumbo. Lo más preocupante no es la violencia sino la necesidad que está pasando el pueblo. Me preocupa que es un Gobierno eficaz pero totalmente ineficiente”.

“El único interés que tiene es quedarse con el patrimonio nacional del país”, aseveró Berni, quien añadió que Milei “al igual que (Mauricio) Macri, es totalmente funcional al gobierno de Gran Bretaña” y expresó: “Este es primer Gobierno de Milei, el segundo de Macri y el tercero de (Carlos) Menen. Solo falta la Ferrari roja y estamos en los 90”.

En tanto, manifestó que “hay una destrucción de la salud y de la educación” y dijo: “En la calle yo ya empecé a escuchar que gente que estaba muy esperanzada por Milei, hoy está decepcionada”.

“El propio Milei trata a los diputados de ratas y estos mismos se tiran de palomita a votarle las leyes. Estos diputados son capaces de vender a la madre para salvarse ellos. El acierto de Milei es haberle encontrado el precio a los diputados”, dijo.