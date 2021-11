(Alumna de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social del Instituto Superior en Formación Docente y Técnica Nº 15 de Campana/ Materia: Práctica Profesional I. Periodismo Gráfico - Docente: Lic. Luciana Fernández).

Lucila Paz tiene 23 años y empezó a militar cuando tenía 15. Hoy en día es la referente a nivel local de la agrupación “Peronismo Militante” en el partido de Escobar. Uno de sus lemas para la militancia es “Nadie se salva solo” y eso quedó demostrado tras la crisis sanitaria, económica y social que ocasionó la pandemia de Covid-19.

Durante el último año y medio ella y sus compañeros de militancia trabajaron de manera activa en los barrios vulnerables para asegurar el acceso a los derechos fundamentales de miles de familias. Para esto, centraron su actividad territorial en los barrios Ovejero y Amancay de Maquinista Savio y en el barrio Chechela de Belén de Escobar.

-A partir de las medidas de aislamiento y prevención desencadenadas por la crisis sanitaria del Covid-19 ¿Qué tan afectada se vio la situación laboral y económica de los vecinos en los barrios más vulnerables?

-Realmente muy afectada. No solamente por la pandemia: veníamos de cuatro años donde disminuyó mucho el salario, donde se suprimieron un montón de derechos, sobre todo para los jubilados, las juventudes y el trabajo informal y esto se profundizó en estos dos años de pandemia. El contexto de encierro no permitió a la gente desarrollar el trabajo en negro, los que vivían de changas tuvieron que frenar. Esto afectó sobre todo a los barrios más populares donde estamos acostumbrados a militar. Las familias numerosas que vivían de esas changas fueron las más perjudicadas. En el distrito creció mucho la demanda de ollas populares, comedores, merenderos y no solamente en Maquinista Savio como suele pasar, también en otras localidades como Loma Verde… pero ahí estuvimos, para dar esa mano junto a todas las organizaciones y los demás compañeros y compañeras de los diferentes espacios.

-Colaboraste de manera activa con el operativo detectAR ¿De qué se trata?

-Es un programa nacional que se implementó en pleno pico de la pandemia en 2020. Íbamos casa por casa con el equipo de salud, tanto de Escobar como de provincia y el objetivo era justamente detectar los casos positivos, los llevábamos a la carpa de salud instalada en el mismo barrio y en 30 minutos les dábamos sus resultados. A los casos muy graves, se los derivaba a los centros de internación o asistencia. Hacíamos seguimiento en los domicilios particulares. Actualmente se sigue haciendo, pero por demanda espontanea, la gente se acerca a la plaza del barrio si tiene síntomas y pide hisoparse.

-¿Qué pasó con los vecinos que dieron positivo de Covid-19 y tuvieron que frenar durante al menos quince días anulando los ingresos del grupo familiar?

-En esos casos acompañamos con entregas de módulos de mercadería y entrega de medicamentos. Para esto trabajamos en conjunto con las Unidades de Gestión Comunitaria (UGC) de cada barrio que también estuvieron muy activas. Fuimos domicilio por domicilio hasta donde llegamos, la realidad es que tampoco pudimos llegar a todos, faltaron muchas manos. Fue un trabajo que se hizo con pocas personas. En 2020 cuando empezó esto, mis compañeros no podían salir. Salíamos tres o cuatro con permiso de circulación y esos pocos íbamos casa por casa a colaborar como se pudiera, trabajábamos de 8.00a.m a 2.00 a.m todos los días.

-Respecto a la parte psicológica ¿Existen redes de apoyo para los vecinos?

-Hemos estado en intervenciones multidisciplinarias con el equipo de salud mental y de salud en general, con la municipalidad de Escobar y con el hospital de salud mental Papa Francisco. Brindamos apoyo y asistencia sobre todo a adolescentes, derivando a psicólogo o grupos de terapia. Pero principalmente estuvimos y estamos presentes en el barrio, hablamos con los vecinos. Desde hace tres años hacemos la olla popular, es el momento que encontramos para poder llegar a ellos, para saber cómo la están pasando, qué necesitan, quienes necesitan colchones, quienes necesitan más alimento, quienes tienen otro tipo de necesidades. Esa es nuestra manera de apoyarlos, buscamos trabajar en conjunto, sobre todo para no pisar el trabajo de los demás, las trabajadoras sociales, por ejemplo, colaboran un montón en los barrios, las vemos todos los días.

-También participaste en el programe SAE…

-Así es. Implementamos el Sistema Alimentario Escolar (SAE) en Escobar, un programa de provincia que venía a “reemplazar” a los comedores escolares. Cada quince días se realizaba la entrega de un módulo de mercadería por cada pibe y nosotros los armábamos. Empezamos armando 16.000, después 22.000, después 30.000 y ahora son 40.000. Pocas manos, poco tiempo, apurarse a llegar con todo para ayudar a la gente fue duro.

-¿Cuál fue tu sensación cuando empezó todo? ¿Tuviste miedo?

-Si, tuve miedo. Mis viejos pertenecen al grupo con factor de riesgo, son más grandes, era complicado y me sentía culpable por salir. La verdad es que me quedé en casa solamente una semana, hasta que me dijeron “tenés que salir a laburar”. Me acuerdo de ir por la calle, ver las persianas bajas, nos frenaban en todos los controles, la panamericana vacía… esas creo que fueron las primeras imágenes desoladoras. Después, estar en la escuela y ver que la gente iba en pleno aislamiento a hacer filas larguísimas de hasta 5 cuadras para conseguir un módulo de mercadería cada quince días y poder comer, eso fue lo más triste vivimos, creo que esas imágenes nunca las vamos a olvidar… por suerte, salí invicta, estuve en contacto con 1.000 personas al día en los centros de entrega de los módulos y sin embargo no me contagié, eso habla de la buena organización que hubo.

-Hablemos de la campaña nacional de vacunación. ¿Cuál fue su rol con la difusión dentro del barrio?

-Para nosotros tanto el gobierno nacional como provincial, tuvieron errores en la comunicación. Se difundía la campaña de vacunación en redes sociales, pero los vecinos de los barrios en los que trabajamos no tenían idea de lo que estaba pasando. Decidimos empezar a poner mesas de inscripción en las ollas y obtuvimos los primeros inscriptos… después llevamos nuestras mesas por todo el distrito: plazas, polideportivos, fuimos casa por casa. Parece una locura, pero había un miedo muy grande a la vacuna, se hablaba de veneno, de un chip. Les decíamos que nadie estaba preparado para afrontar una pandemia pero que la vacuna era la única que nos ayudaría para ir saliendo de a poco. Cuando llegaron las primeras dosis y la gente se empezó a vacunar, crecieron muchísimo las inscripciones.

-¿Qué papel jugaron el municipio y la provincia durante el último año y medio con respecto a las necesidades de la agrupación y como soporte económico?

-Hubo respuesta para todas las necesidades que planteamos. El municipio nos entregaba toda la mercadería que a su vez, recibía de provincia. Además, en 2020 la municipalidad de Escobar logró un acuerdo con un supermercado de Escobar, que significó una tarjeta de $10.000 mensual para que cada olla y merendero tenga la posibilidad de comprar todo lo que no recibían por parte de desarrollo… carne, pollo, verduras.

-¿Te parece que hay una forma de hacer política en los barrios que rompa con la imagen de que "se baja a buscar el voto"?

-Si, por supuesto. Creemos que es posible porque nosotros no militamos por un voto, no hacemos nada por un voto. Si bien hacemos política y queremos que la gente nos vote, lo hacemos militando, transformando. Estamos ahí para que los propios vecinos tomen esas herramientas, esa bandera y la hagan propia, que ellos mismos se involucren en estos proyectos que son para cambiar la realidad del barrio. Nosotros creemos que podemos hacer las cosas bien, representando estos intereses que nosotros siempre decimos que representamos, que son los del pueblo, no de las empresas, no del extranjero. Si bien queremos que nos voten, también queremos que los propios vecinos puedan involucrarse en política, incluso lo hacen: esta cuestión de los merenderos organizados y coordinados por los mismos vecinos si bien es una forma de ayudar a la gente, es también una forma de hacer política y ellos así la conciben.

-¿Existe alguna estrategia de la agrupación para captar nuevos compañeros de militancia?

-Nosotros somos una organización juvenil, las edades van desde los 23 años para abajo, militamos con pibes del secundario. En Escobar siempre fue muy difícil sumar gente a militar (militar por el simple hecho de militar, sin ninguna retribución) la política siempre estuvo mal vista… pero los que más se suman suelen ser los jóvenes. Y nosotros queremos captar a esa juventud. Nosotros somos pibes, sabemos lo que hacen los pibes y queremos transmitir que la política no es una mala palabra, sino que es una herramienta. Esa es nuestra estrategia, comunicarlo a través de las redes sociales. Sentimos que tenemos una deuda con la juventud a nivel provincial y nacional, pero que más que nunca hay que quedarse acá para construir entre todos y todas un país al que se pueda apostar, en el que se pueda soñar. Creemos que es responsabilidad de la juventud militante transmitir esa esperanza para que los pibes no se quieren ir y que encuentren un futuro acá, en Argentina.