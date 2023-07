"Os pregunto" por Guillermo Rivelis

"Más, ¿cuándo, os pregunto, atacan los hombres a sus hermanos a fuerza de armas y actos sangrientos? Hacen algo así cuando no saben que sus hermanos son ellos mismos". (Carl Jung, "El libro rojo")

La lectura de esta frase me motivó a escribir esta nota.

Necesidad de expresar algo tan profundo, de comunicar, de compartir.

Nos matamos cuando matamos, nos agredimos cuando agredimos, somos víctimas cuando somos victimarios.

El "otro" es mi hermano.

Y mi hermano soy yo.

Armas, actos sangrientos.

Proliferan en el mundo.

Bajo la forma de delito, del asesinato, bajo la forma de policía enfurecida, armas y actos sangrientos abundan en Argentina.

Luego, tenemos armas y actos sangrientos sin armas y sin sangre.

Con sustitutos.

Discursos, insultos, agravios, amenazas, horrendas y supuestas predicciones, descalificaciones, como armas.

Pueblo lastimado, muchas, muchísimas personas pobres e indigentes, ciudadanos desesperanzados, credibilidad seriamente dañada, como sangre.

En ambos casos, lamentablemente, la lista puede ampliarse.

Mucho.

Es condición humana ser con otros.

Otros que son conmigo.

Somos fundamentalmente semejantes.

Luego somos diferentes en muchas cosas.

Somos semejantes - diferentes.

Somos hermanos.

Yo no soy sin el otro semejante - diferente, hermano.

Si aniquilo al otro, me aniquilo.

Y si festejo el triunfo y no me percato de la derrota que nos alcanza a ambos es porque no estoy entendiendo lo esencial, lo más profundo y verdadero.

Me daré cuenta cuando, inevitablemente, la destrucción me llegue y yo no sepa de dónde viene.

Pensamos, sintamos y hagamos mientras estemos a tiempo.

Vos y yo.

Vos y otro.

Yo y otro.

Otro y otro.

Nosotros.

Semejantes - diferentes.

Nosotros, hermanos.

Que somos dos y somos uno.

Que somos muchos y somos uno.

Que somos TODOS y somos UNO.