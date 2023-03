Por Francisco Arano Uría... La noticia del renunciamiento de Mauricio Macri a un segundo mandato y el paso al costado que pareciera dar Cristina Kirchner (¿proscripción mediante?) dejaría a las dos coaliciones mayoritarias sumidas en una crisis de liderazgo, y la necesidad de que emerjan nuevas figuras políticas para ocupar los lugares vacantes hace que las alianzas electorales queden, en parte, huérfanas.

En una época marcada por la polarización extrema, el éxodo de las dos figuras más representativas de cada espacio podría debilitar ese enfrentamiento político binario y desde INFOCIELO hablamos con politólogos, analistas y consultores políticos para ver de qué manera impactaría esta decisión en la conformación de la vulgarmente llamada grieta. ¿Puede ser su fin?.

¿La grieta sobrevive? Opiniones calificadas

Andrés Malamud, investigador y Licenciado en Ciencia Política, le ve pocas chances. Así lo aseguró ante la consulta de INFOCIELO. El especialista olavarriense explicó que la "grieta" es "el nombre argentino de la polarización afectiva" que opone al concepto de "polarización ideológica"

"A diferencia de la polarización ideológica, la afectiva no nos separa por lo que pensamos, sino por lo que sentimos: no veo al adversario como equivocado sino como inmoral, y lo odio por eso. La experiencia contemporánea en Occidente sugiere que la grieta es evitable (Uruguay y Portugal, por ejemplo, no están agrietados) pero irreversible (una vez que se entra raramente se sale)", ensayó con claridad.

Lucas Vidal, politólogo de la UCALP, coincide con esa visión de Malamud. "Esta grieta en la que estamos sumergidos tiene que ver con un concepto moderno de polarización afectiva. Esta idea tiene que ver con esa distancia en gusto y alegría que te puede dar ver un mensaje de Macri o CFK, y que no necesariamente coincide con una cuestión ideológica. Su presencia, su mensaje, puede generar algún tipo de distancia cognitiva que te puede hacer originar un rechazo más allá del contenido. Tanto Macri como CFK arrastran esa distancia".

Para Vidal, el corrimiento de la escena de Macri y Cristina Kirchner no extingue la grieta. "Más allá de que ellos se corran, esa asociación que se hace en la cabeza de los votantes sigue estando para quienes reemplacen su lugar. Ambos seguirán siendo la cabeza y van a estar relacionados con quienes se presenten, ya que la gente tiene asociado que quienes están detrás de esa decisión electoral son esos dirigentes".

Es por eso que esa asociación se seguirá dando mas allá de los nombres propios. "No creo que quien se postule por el Frente de Todos, Alberto u otro, no vaya a estar asociado con Cristina. No creo que se rompa esa asociación".

"Lo que se podría generar dando un paso al costado Macri y con las dudas de Cristina, es abrir la posibilidad de que la política empiece a dialogar. Es muy difícil salir de la situación política y económica sin que la dirigencia política tenga diálogo. Con el corrimiento de ambos, se puede abrir esa posibilidad más que acabar con la grieta", dice Carlos Germano, analista político.

A su vez, afirmó que se necesitan "acuerdos básicos". "Hoy por hoy el ABC es que puedan dialogar, que puedan encontrarse en una mesa con 4/5 ejes centrales", y que Macri y CFK den un paso al costado "abre esa posibilidad" que, hasta ahora, es imposible.

Para Vidal, "una manera de romper la grieta es que esa interna sea ganada por algún radical", lo que modifica el enemigo del Frente de Todos, aunque lo ve "poco posible". "Se va a terminar definiendo entre Bullrich y Rodríguez Larreta", concluyó.

Por su parte, el analista político y consultor de Opinión Pública, Jorge Giaccobe, afirma que "una cosa es que se termine la grieta. Otra distinta que se termine esta grieta".

"La grieta es un sistema dicotómico de pensamiento. ¿Eso es nuevo, argentino, de esta era? Para nada, todo lo que pensamos tendemos a pensarlo en términos dicotómicos. Es un sistema de protección para ahorrar espacio mental. Muchas de las cosas las reducimos a buenos y malos, propios y ajenos, blancos y negros", se explayó Giaccobe, quien no concibe que la grieta pueda terminar porque "configura identidades" de las propias personas.

Y agrega: "La forma dicotómica de pensar es característica a la hora de configurar identidades individuales y colectivas. Cuando una persona configura una identidad propia, lo primero que define es el no, la frontera de lo que es ajeno. Se construye identidad a través del no".

"La dicotomía funciona siempre. Siempre va a haber una dicotomía. Siempre va haber una grieta. Va a seguir habiendo grietas. En una de esas cambian las caras y simbólicamente los contenidos. Podría haber una grieta entre Juntos por el Cambio y el liberalismo", sostuvo el analista, quien dijo que "la sabiduría de un grupo esta en transitar la grieta civilizadamente".

Sobre el final de la charla con este medio, desmintió dos aparentes verdades populares. "Es mentira que la gente rechaza a la grieta. Como también es mentira que se puede vivir sin grieta, porque la grieta configura identidades".

