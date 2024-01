¡Oasis Zárate sigue renovándose: 48 máquinas nuevas y un total de 46 millones en juego!

Así como Oasis Pilar suma máquinas y ruletas nuevas constantemente, ahora llegó el turno para Zárate. Por segunda vez en lo que va del año, incorporan slots de última tecnología a sus salas y ruletas con pozos millonarios. La propuesta de Oasis Zárate se vuelve cada vez más interesante.

Este miércoles, las puertas de la sala se abrieron de par en par para que puedan ingresar 48 máquinas nuevas. Esto no quiere decir solamente más diversión, sino que se suman 17 millones y medio de pesos. Eso nos da un total de $46 millones de pesos en juego, de no creer . Cada slot te sumerge en una aventura diferente que no te va a dejar moverte de la butaca. Las animaciones y bonus de estas máquinas están especialmente diseñadas para brindarte una experiencia de juego única cada vez que toques el botón para realizar tu tiro.

Los pozos millonarios que están en juego mientras leés esta nota, significa una sola cosa, que cada vez más personas que decidan visitar el bingo solo para divertirse, terminen volviendo a sus casas con un premio millonario en sus bolsillos. Como ya viene pasando en Oasis Pilar a diario, donde salen millones de pesos todos los días (a tal punto que casi nadie se sorprende), es cuestión de tiempo hasta que empiece a suceder lo mismo en Zárate.

Eso no es todo. También su bar renovó no solo su nombre, sino también la oferta gastronómica para los clientes. KM90 ofrece carnes, pizza, hamburguesas, pastas y tragos para los clientes que quieren probar suerte con la panza llena. Por esto y por mucho más, Oasis Zárate es el lugar que tenés que visitar para si lo que te interesa es pasarla bien en todo momento. Y eso que los cambios recién empiezan.

Ubicado en Zárate, más precisamente en Lavalle 1364, Oasis Zárate cuenta con lo último en entretenimiento y sigue renovándose todo el tiempo. Aquellos que visitan el establecimiento, pueden divertirse con tragamonedas slots de última generación con pozos millonarios de otro nivel. También cuenta con una oferta gastronómica que le da un toque distinto a la experiencia.