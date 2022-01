Escribo estas líneas en la mañana de hoy, 7 de enero.

En el día de ayer, 6 de enero, se informó acerca de 109.608 personas contagiadas de Covid 19 y 40 personas fallecidas, en las últimas veinticuatro horas.

También, acerca de 6.025.303 personas contagiadas y 117.386 personas fallecidas, desde el inicio de la pandemia.

Números de nuestro país. Números que asustan, desconciertan, apabullan. Números que, se anticipa, podrían multiplicarse en los próximos días.

Quisiera poder aportar otra mirada.

Claramente, el fallecimiento de cuarenta personas es dolorosísimo. Afecta a muchas otras. Personas queridas, familiares, amigos. No hay duda de esto.

También es cierto que, de haberse mantenido la proporción entre personas contagiadas y personas fallecidas a lo largo de la pandemia, en las veinticuatro horas mencionadas, con 109.608 personas contagiadas, hubieran sido muchísimas más las personas fallecidas.

Probablemente, una causa de esta importantísima diferencia sea, como dicen los especialistas, que la variante Ómicron es mucho más contagiosa que las anteriores, pero menos grave en lo que respecta al curso de la enfermedad.

Y, muy especialmente, podemos ver en esa diferencia, la eficacia de la vacunación.

Esto último debería posibilitarnos una mirada más optimista y esperanzada y actitudes congruentes con esa mirada.

En principio, seguir optando en lo personal por acceder a la vacunación.

Paralelamente, profundizar en lo posible las medidas de cuidado.

Las medidas de cuidado refieren a los contactos entre personas y en ese plano son los epidemiólogos quienes mejor las transmiten.

Las medidas de cuidado refieren también a la manera en que cada uno vivencia lo que está sucediendo y a los vínculos.

El Psicoanálisis nos enseña que las situaciones de "frustración" nos llevan a "regresiones" y a la "agresión".

Las "regresiones" hacen que desarrollemos sentimientos, emociones, actitudes, conductas menos elaboradas, más primarias y, por lo tanto, inapropiadas e ineficaces para la situación que se está viviendo y que incluye esa frustración.

"Agresión" implica que nos ponemos más violentos, más irascibles, más crispados, más intolerantes.

Una forma posible de respuesta a la frustración (vinculada con la regresión y la agresión) es una especie de "ma, si, total" y abandonar actitudes y conductas de cuidado.

En este momento, la gran mayoría de los seres humanos tenemos un justificado sentimiento de frustración.

En Argentina, esperábamos un verano calmo, alegre, con la gran disminución de personas contagiadas que venía sucediendo y, en el momento del disfrute, después de tanto tiempo, se presenta, como si fuera repentinamente, esta nueva situación actual.

Por supuesto, cuando hablo de "disfrute'', me estoy refiriendo a las personas que pueden acceder a esa dicha. No olvidemos que en Argentina más del cuarenta por ciento de las personas viven en una situación de pobreza tal que el "disfrute" es algo imposible o gravemente difícil.

Entonces, en las personas que esperábamos el disfrute veraniego el grado de frustración es importante. Y ello nos pone en riesgo de actitudes y conductas regresivas y agresivas en lo individual y en las interacciones entre unos y otros.

Tal vez, no fueron bien escuchados los epidemiólogos que dijeron desde un principio que la pandemia se superaba en el mundo o no se superaba en ninguna parte del mundo. Y todos sabíamos que países africanos estaban con niveles muy escasos de vacunación por imposibilidad económica de adquirir las vacunas. A quienes podían cubrir en la mayor medida posible ese déficit pareció no importarles demasiado la suerte de los seres humanos que viven en esos países. El Covid 19 en este mundo globalizado desconoce fronteras. Esta magna ola de contagios es, en especial medida, consecuencia de ese desinterés.

Lo cierto es que hoy tenemos esta realidad compleja.

Una altísima cantidad de personas contagiadas.

Una cepa predominante que no se muestra como grave.

Una situación de comprensible frustración que puede conducirnos a actitudes y conductas riesgosas para cada uno y para otros y la posibilidad de atenuar considerablemente estos problemas siendo conscientes de los mismos e intentando hacerlo.

La evidencia de la importancia y la eficacia de la vacunación.

Con estos ingredientes podemos ser partícipes activos en la construcción de una realidad más amable para todos.