Nuevo crédito ANSES por 400.000 pesos: quiénes pueden pedirlo y cómo

La Administración Nacional de Seguridad Social permite obtener un préstamo de forma sencilla y segura en simples pasos. Enterate si podés adquirirlo.

La ANSES ya había confirmado nuevos créditos para jubilados, en esta ocasión fue el ministro de Economía Sergio Massa y la directora del organismo Fernanda Raverta quienes informaron el martes pasado en un acto una línea de créditos superior de hasta $400.000. Desde entonces está abierta la posibilidad de iniciar un trámite para obtener un crédito a pagar hasta en 48 cuotas con tasa fija del 29%.

Créditos ANSES: para qué pueden usarse

Los créditos podrán ser usados para la compra de electrodomésticos, refacciones en el hogar o hacer turismo. El monto será de hasta $400.000 para jubilados y pensionados, y de hasta $150.000 para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Cómo solicitar los nuevos créditos de ANSES

Jubilados y pensionados

Pueden solicitarlo aquellos titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los titulares de la Pensión Honorífica para Veteranas y Veteranos de Guerra. Los montos van desde los $5.000 hasta $400.000 en 24, 36, o 48 cuotas que no podrán exceder el 30% del ingreso mensual. El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

PNC y PUAM

Podrán pedirlo titulares de Pensión No Contributiva por Vejez, Invalidez o Madre de 7 hijos; de la Pensión Universal para el Adulto Mayor; y del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos. El monto va desde $5.000 hasta $150.000 en 24, 36 o 48 cuotas que no podrán exceder el 20% del ingreso mensual. El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Requisitos para ambos universos:

Los requisitos son vivir en el país y tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito. Deberán presentar su DNI y el CBU de cuenta propia.