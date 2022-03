Esta mañana se llevó a cabo una reunión en el Honorable Concejo Deliberante para avanzar en acciones de seguridad.

El encuentro se dio en el marco de los operativos de prevención que se están llevando a cabo en el partido de Zárate por parte de las Fuerzas Federales, en coordinación con la Secretaría de Seguridad municipal.

Estuvieron presentes: Juan Manuel Arroquigaray secretario de gobierno, Gustavo Maidana subsecretario del área, Ariel Ríos, Tania Caputo, Javier Yagode y Mauricio González concejales del Frente de Todos.

Al respecto, Ariel Ríos expresó: “Es una problemática que está afectando a todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Estamos en contacto con el secretario de Gobierno ante las acciones que se están desarrollando y las cuestiones que queremos trabajar en estos días. Tener seguridad es parte de un derecho que por supuesto nos merecemos todos. No miramos para otro lado, estamos preocupados por el tema. Es una realidad que está complicada, pero tenemos que abordar y trabajar mucho en conjunto con el Ejecutivo”.

Asimismo, el concejal transmitió el pedido de más patrullajes y operativos sorpresa en distintos puntos de Zárate y Lima, y manifestó que se solicitará al gobierno provincial un espacio para discutir la problemática de la seguridad y la necesidad de una policía más eficiente, equipada y moderna.

Por otra parte, Tania Caputo explicó que se mantienen las tareas de articulación, y de diálogo, reforzando los canales de comunicación de manera directa con las fuerzas de seguridad y la Justicia: “Ha habido una decisión política de nuestro intendente y del espacio político que representamos, de articulación con todas las fuerzas policiales, tanto del ámbito nacional como provincial”.

También resaltó el rol significativo de los municipios en la contención de las víctimas de los hechos de inseguridad, como así también de los menores que delinquen, y el trabajo realizado para que la relación entablada con las fuerzas de seguridad sea más dinámica y permita materializar los operativos que actualmente se están desplegando en distintos puntos de Zárate: “Se ha avanzado para ofrecerle soluciones a nuestros vecinos y vecinas abordando la realidad, con medidas específicas y no con promesas que quedan en lo discursivo. Nuestro bloque no va a permitir una utilización del dolor de quienes se ven afectados por la situación de inseguridad, por la irresponsabilidad de un sector de la política que durante cuatro años no supo resolver esta problemática”.

“Vamos a articular en términos legislativos con el Ejecutivo la posibilidad de abrir estos debates en torno a la necesidad de que el Municipio responda de manera más rápida a una cuestión cada vez más preocupante. Estaremos convocando la Comisión de Seguridad al Concejo Deliberante, para seguir trabajando con el Ejecutivo Municipal y que la información la pueda tener la oposición también. La semana que viene vamos a armar un encuentro entre todos los bloques, hay una firme voluntad de no mirar para el costado y ofrecer soluciones concretas” concluyó la concejal.