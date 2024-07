Nueva modalidad de fraude: Espejo retrovisor roto para vaciar cuentas bancarias

La modalidad "estafa del espejo roto", mezcla un falso accidente de tránsito con el control remoto de teléfonos celulares para robar cuentas bancarias.

La delincuencia se reinventa constantemente y los métodos de estafa no son la excepción. Una nueva modalidad de fraude, que combina incidentes de tránsito con sofisticadas técnicas de ciberdelito, surgió y ya deja víctimas con pérdidas significativas en sus ahorros.

Esta semana, en el programa de María O'Donnell en Urbana Play, se relató la experiencia de un emprendedor que compartió en redes sociales cómo su mujer fue estafada con esta innovadora trampa.

EL NUEVO TIPO DE FRAUDE

El caso en redes fue expuesto por Pablo Sabbatella, un emprendedor y investigador de seguridad, quien narró en detalle cómo su esposa, Majo, fue víctima de esta estafa. Todo comenzó con un falso incidente de tránsito.

Majo encontró su auto con el espejo retrovisor roto y una nota con el supuesto número de teléfono del responsable. Al llamar al número, se le indicó que debía iniciar un trámite con su seguro (Rivadavia) y que recibiría una llamada para coordinar la reparación.

La llamada llegó por WhatsApp y quien se comunicó pidió realizar una videoconferencia. Durante esta videollamada, le enviaron un enlace para descargar una aplicación llamada TeamViewer, utilizada para el acceso remoto a dispositivos. Sin sospechar del fraude, Majo siguió las instrucciones, permitiendo así que los estafadores tomaran control de su teléfono móvil.

Con acceso al celular, los delincuentes lograron tomar préstamos por un total de seis millones de pesos desde el Banco Galicia y transfirieron el dinero a la cuenta de Majo en MercadoPago. Desde allí, realizaron transferencias a diversas cuentas de terceros, vaciando la de la víctima por un total de 7.400.000 pesos.

El relato rápidamente se viralizó en las redes sociales, llenándose de comentarios de indignación y preocupación. En su post, el marido de la damnificada destacó la necesidad de verificar siempre la identidad de quienes contactan y nunca descargar aplicaciones ni otorgar permisos de acceso remoto sin estar absolutamente seguros de la legitimidad del solicitante.

CONSEJOS CONTRA ESTA MODALIDAD

Ante la creciente preocupación, el experto compartió una serie de consejos básicos de ciberseguridad para evitar caer en este tipo de fraudes:

1. Contraseñas únicas: Nunca repetir contraseñas, especialmente en correos electrónicos, cuentas bancarias y redes sociales. Es preferible anotarlas en un lugar seguro.

2. Evitar programas pirateados: No descargar software no oficial ya que pueden contener virus.

3. Autenticación de dos factores: Configurar siempre que sea posible la verificación en dos pasos, preferiblemente mediante aplicaciones como Google Authenticator o Authy, en lugar de SMS.

4. Desconfiar de contactos desconocidos: Siempre verificar la identidad de la persona con la que se está interactuando, incluso si parece ser un conocido o una institución de confianza.

5. No descargar aplicaciones no solicitadas: No instalar software ni compartir pantallas a pedido de supuestos agentes de soporte o atención al cliente sin una verificación rigurosa.

6. Seguridad en WhatsApp: Activar el PIN en WhatsApp para mayor seguridad (Opciones > Cuenta > Verificación en dos pasos).

7. Sospechar de todo: Asumir que todo puede ser una estafa hasta que se demuestre lo contrario.