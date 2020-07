En las últimas horas desde el CEDA, (Centro de Diagnóstico y Tratamiento), ex Hogar de Ancianos, se informó una nueva alta médica, se trata de una paciente que se desempeña como enfermera del Hospital Virgen del Carmen y que fue derivada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento al conocerse el diagnostico de COVID-19 positivo, allí estuvo internada, recibiendo asistencia médica durante 17 días, hasta el día de hoy, que recibió su alta médica por parte de los responsables del establecimiento sanitario.

Desde la Secretaria de Salud, encabezada por la Dra. Rosana Núñez, informaron esta gran noticia sobre la recuperación de la vecina.

En el Ceda continúan trabajando las 24 hs, Médicos, enfermeras y el personal designado, con la coordinación de la secretaria de salud, la Dirección Médica del Dr. Adrián Fausto, y el cuerpo médico, que el Municipio reforzó, a través de la decisión política del Intendente Cáffaro, para enfrentar una emergencia sanitaria que ocupa al mundo entero, y que no escapa a la realidad de nuestro partido.

La responsabilidad individual es fundamental

Desde el municipio se solicita la máxima responsabilidad individual y la solidaridad que nos caracteriza como sociedad, para que cada vecina y vecino del partido de Zárate cumplan con las medidas de prevención con el objetivo de evitar la propagación de un virus que seguimos enfrentando, y para el cual aún no existe tratamiento, ni vacuna, para ello, el distanciamiento social de 2 metros entre vecinos, el uso correcto del barbijo o tapaboca, evitar reuniones sociales, la higiene, no compartir el mate y utensilios, cumplir con las normas de no permanecer en espacios verdes, la no utilización de juegos en plazas, respetar el esparcimiento, que es solo a 500 metros del domicilio, durante 1 hora, y salir solo cuando es necesario, principalmente los adultos mayores. Estas acciones son claves para evitar la enfermedad.