El INDEC publicó su informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC). El número fue menor al 7,4 de julio, pero superó las expectativas de las publicaciones privadas. El dato variación interanual volvió a ser el mayor de los últimos 30 años.

La inflación de agosto fue de 7% y en los primeros ocho meses del año ya acumulan una variación de 56,4%, informó este miércoles el INDEC en su reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La cifra interanual nuevamente es la más alta de los últimos 30 años, tras registrar 78,5% en los últimos 12 meses.

Con este nuevo aumento por encima de las expectativas del Gobierno, las previsiones de una inflación cercana al 100% para el cierre de 2022 suenan cada vez más verosímiles. Por caso, el informe del organismo que encabeza Marco Lavagna tiene varios apartados donde el aumento interanual ya supera esa cifra, como sucede con el rubro indumentaria que alcanzó el 111% este mes.

Para que los precios no dupliquen su valor en el último año, los precios tienen que tener una sensible baja en los próximos meses, modificación que no se ve en el horizonte del 2022.

Vale recordar que la inflación de julio fue la máxima de los últimos 20 años con 7,4%, y si bien bajó el número por una mayor estabilidad en el dólar y una menor emisión monetaria, la presión sobre los precios sigue en aumento.

En este sentido se espera para mañana una suba de tasas por parte del Banco Central para compensar el aumento de la inflación también en los plazos fijos y en la tasa de préstamo que tienen los bancos en la Argentina. Esta tasa real positiva funciona como un instrumento para enfriar la economía y un intento para bajar la inflación.

LOS PRINCIPALES AUMENTOS DE AGOSTO

Prendas de Vestir y Calzado fue el rubro que más aumentó durante agosto con un 9,9% y alcanzó el 111% si se toma la variación interanual.

Lo siguen Bienes y Servicios Varios con 8,7% y Equipamiento y Mantenimiento del Hogar con 8,4% entre los apartados más encarecidos del informe.

El norte del país fue el que más sufrió el impacto de los aumentos de precios con ambas regiones -noroeste y nordeste- con una inflación del 7,6%, mientras que Cuyo y la Patagonia fueron las que presentaron valores más bajos con 6,5 y 6,4% respectivamente.

En el noreste el IPC ya superó el 80% interanual con los rubros de Prendas de Vestir y Hotelería como los más destacados, ambos por arriba del 100% de aumento con respecto a agosto 2021.

UNA PELEA DE FINAL INCIERTO

Agosto fue el primer mes con la gestión de Sergio Massa frente al Ministerio de Economía, quien marcó la baja de la inflación como uno de los punto más importantes a enfrentar durante la conferencia de prensa que brindó apenas asumió. Al frente de la Secretaría de Comercio puso a Matías Tombolini con el objetivo de enfrentar esta escalada de precios.

"Estamos dando una pelea clara a la inflación . Nos cuesta mucho combatirla, porque en gran parte es por el contexto mundial. También trabajamos para que los salarios de los que trabajan alcancen. Y no vamos a ceder en esa lucha", aseguró este miércoles el presidente, Alberto Fernández durante un acto.