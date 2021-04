Por Adriana Musumeci

Una mesa de madera marcada por el uso familiar. Ahí Rosario, el Negro y Carlos, el Hijo de la Sota.

I- Recuerdos del hijo de la Sota en Zárate:

- Por entonces mi vieja me llevaba a la Biblioteca Popular. Allí tomé contacto forzado con los libros. Un lugar bastante extraño porque los libros estaban no solo a la altura del piso, sino también arriba, sobre un pasillo de madera agarrado a la pared, al cual llegabas por una escalerita que daba lástima.

- El viejo Manso nos enseñaba teatro… Mi vieja formaba parte de una comisión medio de izquierda. Después la tomó gente más de derecha. Entonces mi vieja quedó excluida, se peleó y no fue más.

- Yo era de un barrio y ellos eran del centro. La Vía del Parque nos separaba. Si La Vía del Parque era un límite. La llamaban así porque era vías férreas que permiten entrar al Arsenal los cargamentos con armas, explosivos, etc.

- El Arsenal estaba ahí, la barranca estaba ahí y yo también andaba por ahí, sacando renacuajos cuando era más chico, o jugando con la gomera cuando era un poco más grande.

- Por ahí íbamos con el Indio y otros pibes a andar en bicicleta. Por el camino de tierra llegábamos hasta el cementerio… ¡Y una vez llegamos a Lima!

- Mi viejo compró primero la bici. Una bicicleta hermosa, espectacular, una Stycci, italiana. La casa la compró con un crédito del Banco Hipotecario… Nos mudamos cuando yo estaba en quinto grado…

-Después me hice amigo del rio. Íbamos con mis viejos al Náutico los fines de semana. Después pude ir solo. Todos los días… Ahí fue cuando aprendí a navegar, con un velero del Club… que en esa época tenía nada más que dos.

- El agua, el silencio y el movimiento del rio… que es distinto a todo otro movimiento que haya conocido

En los años de cárcel extrañe mucho al rio… Una vez, durante un interrogatorio empecé a imaginarme que lograba cruzarlo nadando…

II- Conversaciones

- N.: A los más pibes les cuesta entender que desde el golpe de los milicos contra Perón en el ‘55 –salvo algunos islotes democráticos- el pueblo, con bastante conformismo, vivía sometido a sucesivas dictaduras militares, cada vez más sangrientas… Se hablaba de Perón pero como una nostalgia colectiva, “el bienestar perdido”… Hasta que empezaron a alumbrar la Revolución Cubana, las luchas por la liberación de Argelia, las luchas de liberación nacional de pueblos coloniales… Bajo la guía de lo que pasaba en el mundo desde los ’60 los jóvenes empezamos a sentir odio y repugnancia a esos atropellos de los milicos…

- R.: ¿El “prohibido prohibir” del Mayo Francés fue un estímulo, no? Me refiero a nuevas aperturas teóricas y políticas, ideas nuevas que se entremezclaron con obreros y estudiantes. Vos me contaste sobre el inicio de la lucha armada contra la dictadura y el Cordobazo...

- N.: Si, claro... Algo había que hacer… Onganìa destituyendo a Ilia fue una provocación. El autoritarismo, la sociedad de consumo y el imperialismo yanqui se hicieron intolerables. A medida que estudiábamos y nos juntábamos para analizar lo que estaba pasando se nos iban las dudas… Teníamos que actuar y actuamos.

C.: Bueno, R. y yo empezamos a tomar conciencia a partir del Cordobazo, ya por los ’70… Primero por el libro Operación Masacre de Walsh y después por la película. Sabíamos que era peligroso rebelarse contra las dictaduras, pero ya no queríamos soportarlas ni un minuto más… ¿Por qué teníamos que aguantar a los milicos y sus imposiciones?

III- Reconstrucciones

-N.: La eficacia destructiva de los milicos y los grupos paraestatales, entre el ’74 y el ’83, fue total.

No solo exterminaron a las orgas armadas. También derrotaron a un mundo creativo y en ebullición, de activistas obreros, militantes sociales, intelectuales, artistas… La democracia no logró recuperar esa cultura, ni los ideales del Cordobazo ni el espíritu de lo que llamábamos “liberación nacional y social”…

-C.: Hubo distintas arrancadas de raíces, por eso el pasado parece tan lejos… La imagen de los milicos en la calle se convirtió en una marca, al miedo le siguió el conformismo y resignación…

- R.: La derrota nos dejó sin tierra ni horizontes, se llevó nuestras utopías y nuestros ideales amorosos. Tratamos de salvar lo que podíamos, para aprender a caminar con nuestros hijos y formar nuestras familias a medida que las persecuciones y el poder de los milicos empezaron a ceder…

-N.: Vivíamos como podíamos, en medio de los allanamientos, los retenes, los controles en los colectivos y los operativos en los barrios… Fue muy difícil, con los pibes chicos, organizarnos para trabajar, para vivir…

- R.: Con el Negro algo logramos salvar de la derrota. No renunciamos a nuestras convicciones, no nos rendimos y lo más importante -a pesar de las dificultades- no nos abandonamos nunca.

- N.: Creo que después de todo lo que pasamos, mi vida entera quedó justificada cuando en la página ciento ochenta y dos de tu novela, en sus líneas finales, escribiste:

“Rosario corrió la cortina. La gloria del sol enrojecía indiferente las casas y los árboles.

Miró un rato por la ventana, ya llegada la noche.

Y se sentó en el borde de la cama a esperar al Negro.”

- R.: Eso nunca cambió Negro… siempre nos estaremos esperando.

