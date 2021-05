El presidente Alberto Fernández afirmó este martes que "nos tiene que doler el número de 500 muertos diarios" por coronavirus y señaló que no hubiera querido "restringir la circulación, pero no hay otro modo que no sea ese" para combatir la pandemia.

"Me parece que, en estos términos, debemos seguir" con las restricciones, aseveró el Presidente por Radio 10 respecto de la continuidad de las medidas para hacer frente a la segunda ola de coronavirus más allá de este viernes, cuando vence la vigencia de las actuales, aunque descartó de plano una vuelta a fase 1, incluso por un "tema sociológico".

Fernández confirmó que continuarán vigentes las restricciones y habló sobre la situación actual, en que la Ciudad analiza cerrar las escuelas: “Me criticaron, me llevaron a la Corte y le hicieron decir a la Corte que lo que ellos querían...¿Y quién tenía razón?”.

"Yo siempre le pregunto a Horacio, si en el colegio no hay contagios, si en los bares no hay contagios, si en los bares no hay contagios y si en los cines no hay contagios, ¿dónde se contagia la gente?”, dijo en referencia al debate con el jefe porteño.

Además, contó que cuando estuvo en Francia salió a caminar a las 11 de la mañana hasta la torre Eiffel y no se encontró con el movimiento que hay en la ciudad. "Habremos caminado 20, 25 cuadras y no encontré un bar para tomar un café. Yo lo que les pido a todos es que entendamos por lo que estamos pasando y nos hagamos cargo”, dijo.

"Lo que está pasando en la Argentina un problema muy serio, que es la pandemia, un virus que nos mata y nos contagia”, aseguró el presidente.

El próximo viernes vence el decreto con las restricciones vigentes y el Presidente convocará a gobernadores para evaluar la situación en un momento en que los contagios continúan creciendo en todo el país.