Las primeras teorías de la comunicación planteaban, básicamente, que un "emisor" transmite un "mensaje" a través de un "canal" a alguien que recibe el mensaje, denominado "receptor". Se consideraba "ruido" a todo lo que distorsionara el mensaje.

Teorías posteriores observaron que en ninguna comunicación el mensaje del emisor es captado por el receptor tal cual como fue emitido.

El "ruido" pasaría a ser, entonces, un componente de toda comunicación.

Si un docente da una clase a veinte estudiantes y si terminada la clase se les preguntara a estos estudiantes qué es lo que dijo el profesor, dirían cosas similares (si estuvieron atentos) y también cosas distintas. Cada uno habrá recibido, entendido e interpretado lo que el profesor dijo a partir de sus propias experiencias, de sus conocimientos, de sus prejuicios, de su estado de ánimo y de muchas otras cosas que hacen a su posición en la vida en ese momento.

El receptor, por lo tanto, no recibe pasivamente el mensaje, sino que en la recepción hay actividad mental. El receptor también es activo en todo el proceso comunicativo, empezando por el momento en que decide escuchar o no un mensaje emitido por determinado "emisor".

Jürgen Habermas (filósofo y sociólogo alemán, nacido en 1929) diferencia entre acción comunicativa y acción estratégica o instrumental. La acción comunicativa tiene como intención de validez la "verdad". Es decir, intenta transmitir una verdad. Si no lo hace es porque quién la ejerce ha cometido un involuntario error. La acción comunicativa tiene como características: inteligibilidad (ser comprendida por otros), verdad (lo que se dice es cierto respecto de la realidad a la que se refiere), rectitud (se acepta el conjunto de normas aceptado por todos), veracidad (lo que se dice debe ser lo que se piensa).

En la acción estratégica o instrumental, la intención de validez no es la verdad sino producir un efecto en otros. La acción instrumental puede ser utilizada para, por ejemplo, planear y llevar a cabo una planificación didáctica. Pero, también y lamentablemente, para hacer que los otros crean como verdad aquello que quien habla no cree como verdad. Es lo que sucede en la publicidad. Ahí, de todos modos, estamos algo más protegidos, porque en realidad nadie cree que "tal auto" vuela entre las nubes o que tal dentífrico deja los dientes blancos. Aun así, produce efectos. El verdadero problema es cuando la acción estratégica es usada en moral, en política y en la vida cotidiana.

Asistimos a la foto del cumpleaños de la persona que está en pareja con el Presidente de la Nación Argentina.

Asistimos también a lo que el Presidente parece considerar "pedido de disculpas". En la primera intervención planteó que fue su querida pareja la que convocó al evento y él se descuidó.

En la segunda, asumió la total responsabilidad por lo sucedido. Triste lugar el de cualquier persona, si estando en pareja le cabe cero (el complemento de "total") responsabilidad y, por lo tanto, posibilidad de decisión, respecto de las cosas que suceden en la casa que habita con quien convive.

Otro hecho resulta esperable dadas las circunstancias y los protagonistas. Se trata de la comparación del propio acto inadecuado con los tantos más y más graves cometidos por "otros". Procedimiento infantil que en los niños no es "problema", sino circunstancia evolutiva. Pero su permanencia en la adultez es sumamente preocupante y mucho más aún si quienes lo manifiestan ocupan lugares de conducción política.

Otro hecho resulta llamativo. Tanto el Presidente de la Nación como el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación son abogados.

El primero, penalista, Profesor en la Universidad de Buenos Aires, de la cual es egresado.

El segundo, egresado de una universidad privada (no tuvo que "caer" en una institución pública de gestión estatal, según la atroz expresión de nuestro último ex presidente en ejercicio de la Presidencia).

Tanto uno como otro manifestaron que el "error" (como lo designan) fue rápidamente reconocido por el Presidente de la Nación (no como "otros" que…).

Tanto un delito como una infracción, como cualquier acción que transgrede una Ley (y un Decreto de Necesidad y Urgencia lo es) existen como tales desde el momento en que suceden y no desde el momento en que se hacen públicos. Lo que está "mal" está mal desde que se hizo, no desde que lo "saben" quienes no formaron parte de la acción.

Por lo tanto, el Presidente pidió disculpas o aceptó el error muy lejos de "enseguida". Lo hizo poco más de un año después de haber realizado la acción por la que pide ser disculpado.

Los equívocos en la comunicación son inevitables y es cierto que hay personas que comunican mejor, más claramente que otras. Pero la mentira no es un equívoco. La mentira es una mentira dicha adrede.

Ni se resolvió fácilmente el problema de la inflación como, en tono gracioso, prometió nuestro último expresidente, ni la pobreza se redujo a cero para poner dos dolorosos ejemplos de mentiras en la comunicación, con el objetivo instrumental de "atrapar peces" con la red. De enredarnos en una trama - trampa enmarañada y hostil. Lamentable historia de un expresidente.

Ahora, Señor Presidente, Señor Presidente de la Cámara de Diputados, aceptemos (acepten) que el reconocimiento del "error" no fue inmediato. Fue más de un año después. No pretendan entramparnos. No subestimen nuestra capacidad de entender. Traten de no mentir más.

Hay incompatibilidad entre la mentira y decir "los amo". En el amor hay "verdad". Tal vez, aún sin mentiras, puedan gobernar. Y, probablemente, con mayor facilidad. Porque la verdad, la credibilidad, la rectitud en el obrar suelen jugar a favor de gobernantes y gobernados. ¿Por qué no prueban?

Mientras tanto, al menos dos cosas.

Una, es que dado que las intervenciones plagadas de mentiras entran a nuestras casas a cualquier hora del día, dentro del horario de protección al menor, tratemos que los niños no tengan como principal herramienta educativa el televisor.

Otra, es que profundicemos entre nosotros, personas que estamos en el llano, acciones comunicativas, intercambios ciertos, diálogos pletóricos de intención de "verdad".