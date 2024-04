"NO SE PUEDE" por Guillermo Rivelis

Es común que se utilice la expresión “no se puede” queriendo significar que no se debe, que no está legitimado, que está mal.

Recuerdo una situación en primer año de la escuela secundaria.

Ante una pregunta, un compañero dijo “¿lo qué?”.

Otra compañera al escucharlo expresó, aludiendo implícitamente a la lengua y sus reglas: “¡No se puede decir lo qué!”.

Otro compañero claramente muy inteligente dijo: “Sí se puede. Escuchá, lo qué, lo qué, lo qué, lo qué. ¿Viste como pude?”.

Le estaba señalando un error de lenguaje a la persona que pretendía corregir un error de lenguaje.

Poder, se puede.

Acá, en esta nota, intento utilizar la expresión “no se puede” en su sentido literal.

“No se puede”, no es posible.

Aplicaré este criterio a parte del artículo 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina.

Artículo sancionado por la Asamblea Constituyente de 1957, el día 25 de octubre de 1957.

Dicho artículo dice en una parte:

“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de la empresa con control de la producción y colaboración con la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.

Entiendo que, tal vez, con procedimientos encuadrados dentro de esta misma Constitución Nacional podrán (serán posibles) cambios parciales o la derogación de este artículo.

Esa grave decisión se correspondería con una forma particular de pensar las relaciones laborales, de pensar el país, de pensar la vida.

Pero, en vigencia del artículo 14 bis, no se puede, no es posible su puesta en práctica sin Estado que asegure la protección del trabajador en la forma y contenido que el artículo expresa.

La relación supuestamente “libre” entre un empleador dotado de bienes y opciones y un trabajador dotado exclusivamente de su necesidad de sobrevivir para vivir y de su capacidad de trabajo no es una relación “libre”.

En principio, no lo es para el trabajador.

La libertad en un vínculo laboral no puede (no es posible) existir si no es en igualdad de condiciones o, siquiera, en diferencia de condiciones pero acotadas, reguladas y con protección de la parte más débil o carente del vínculo.

Probablemente, sería posible trasladar esta lógica a otras situaciones para fundamentar la necesidad de la presencia y acción del Estado.

Pienso que todas las corrientes políticas y todos los ciudadanos debemos reflexionar sobre estas cuestiones para definir con racionalidad y realismo el país que queremos habitar.