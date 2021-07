El dirigente peronista pidió mayor articulación entre el municipio y la provincia, y también la creación de un plan de seguridad con premisas claras y realistas. "No puede ser que en Campana les roben a los laburantes a cualquier hora del día, y que ya no se pueda salir a pasear tranquilos ni sacar una silla a la vereda como antaño’’, expresó.

Uno de los temas que más preocupa a Roberto Dimeo es el de la inseguridad creciente en la ciudad. Tiempo atrás, realizó ante los medios una serie de propuestas concretas que incluía la creación de postas policiales en cada barrio, y la implementación de ‘’preventores’’ de a pie, sobre todo en las zonas y horarios de mayor conflictividad. Hoy, agrega que es necesaria una mayor instrucción de la policía, y una ‘’federalización’’ del sistema de monitoreo, es decir, la adquisición e instalación de más cámaras en los barrios de la periferia.

Pero de acuerdo a Dimeo, nada de esto será suficiente si el Municipio de Campana no se articula debidamente con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para llevar adelante acciones comunes. Sobre esto, explicó que es menester la confección de un plan de seguridad ‘’con premisas claras y realistas’’, que requiere una comunicación regular y fluida del intendente Abella tanto con los jefes de Policía de la ciudad como con el gobernador Axel Kicillof.

‘’Abella se tiene que levantar a las 6:00 de la mañana, convocar a los jefes de la policía local, y decirles ‘’bueno, muchachos, hasta acá se llegó. Uds. saben cuáles son las zonas más calientes de la ciudad. Si no están a la altura de las circunstancias den un paso al costado, pero no podemos permitir que en Campana la inseguridad siga creciendo’’ expresó Dimeo, y advirtió ‘’las épocas de pasear sin preocupación, de sacar las sillas a la vereda, y de los chicos jugando en la calle van quedando atrás, y muy pronto serán solo recuerdos si no hacemos algo concreto ya mismo’’.

Asimismo, el joven militante señaló que la medida ‘’más decisiva’’ para combatir la inseguridad es la creación de puestos de trabajo de calidad, y que es ‘’preocupante’’ que Campana, ciudad industrial e históricamente con virtual pleno empleo, hoy tenga una gran masa de mano de obra desocupada. ‘’Abella tiene que dejar un rato de hacer campaña proselitista y empezar a gestionar para que Campana vuelva a recibir inversiones productivas que ocupen a más y más campanenses y que brinden salarios de calidad. Porque pasamos de celebrar la llegada de mega-empresas como Honda o Granix a inaugurar la cafetería de una estación de servicio o una sucursal de Kentucky en apenas unos años’’.