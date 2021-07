Nos enteramos que en el Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón quince personas del personal de salud, médicos y no médicos, realizaron una "fiesta clandestina" en una sala de diagnóstico por imágenes.

Fueron suspendidas en sus funciones por la Dirección del Hospital días antes de que el hecho se hiciera mediático.

Escucho en un canal de cable que de esta manera "se empaña" la labor realizada por el personal de salud en esta pandemia.

Escucho en otro canal de cable, de línea editorial muy distinta al anterior, expresiones para referirse a esas quince personas tales como "esos tipos", "tarados".

Deslices del habla. Particularmente serios en boca de quienes tienen la enorme responsabilidad de informar.

En el segundo de los casos resulta lamentable la utilización de términos descalificativos y hasta discriminatorios para referirse a quien sea.

En el primero, grave confusión conceptual con difusión pública.

El trabajo de los trabajadores de la salud ha sido extraordinario durante lo que va de la pandemia. Encomiable. Agotador. Frustrante muchas veces.

Y seguramente seguirá siéndolo de ser necesario.

No sabemos qué sucederá. Podemos pensar aproximaciones. De ninguna manera hacer afirmaciones taxativas.

Escuchamos voces que anuncian un futuro próximo temible.

Escuchamos al Presidente de la Nación decir que nos preparemos para disfrutar de una linda primavera.

Ojalá ocurra lo segundo.

Mientras tanto, se alimenta nuestra confusión.

Tal vez, las comunicaciones de quienes con sus palabras influyen sobre las personas deberían ser más mesuradas.

En este contexto de incertidumbre y confusión, los trabajadores de la salud continúan ofreciendo su máxima entrega.

Y por supuesto que habrá diferencias personales. Estoy hablando (escribiendo) en términos globales.

Esa máxima entrega está mal remunerada. Injustamente remunerada desde el punto de vista salarial.

Lo que reciben es otra cosa. Son lágrimas, sonrisas, palabras llenas de gratitud.

También, y muchas veces, de inmensa tristeza.

Y, tal vez, otras, de enojo. Porque solemos enojarnos con quien nos da la información que no queremos escuchar o quien no pudo hacer, con una persona querida, lo que no se podía.

O porque las deficiencias en el sistema de salud (que incluye falta de personal y recursos) no permite responder a las necesidades y requerimientos de personas que sólo tienen a médicos y no médicos para expresar su disgusto en el lugar al que asisten.

Todo lo reciben, lo absorben y los conmueve.

Quince personas cometieron, al menos, un grave error. Es difícil imaginar qué explicaciones darán (además de las que se han difundido) si es que las dan. Y tendrán las sanciones que correspondan.

El amor en la entrega emociona. Nuevamente, recuerdo los componentes que Erich Fromm propone en "El arte de amar" respecto del amor, tal como lo concibe: cuidado (hacia lo amado proporcionándole lo que necesita para vivir, en tanto cuidar es preocuparse por la vida del otro y ocuparse de ella), responsabilidad (es decir, responder a las necesidades del otro, hacerse cargo de ello), respeto (considerar al otro como es, aceptarlo y valorarlo de esa manera sin pretender cambiarlo de acuerdo a lo que yo quisiera que fuera) , conocimiento (el que está dado por la empatía, por la comprensión profunda de lo que el otro está transitando).

Todos han estado y seguirán estando activos en quienes realizan su amorosa entrega en beneficio de la salud comunitaria.

Y nada, nada, nada la empaña.