"No es cierto que querer es poder" por Guillermo Rivelis

No siempre.

Me motiva escribir estas líneas la proliferación de afirmaciones acerca del cumplimiento de lo que una persona se propone con convicción y firmeza cuando desea algo o tiene un "sueño".

La función y el valor de la voluntad en la vida humana es innegable.

Pero eso no quiere decir que la voluntad sea un factor infalible.

Muchas veces queremos y no podemos.

Y no es saludable "echarnos la culpa".

Sí lo es, recurrir a la ayuda específica respecto de lo que no podemos aunque lo deseemos.

Entre las voces que afirman que "querer es poder" pueden reconocerse distintos orígenes y propósitos.

Me remitiré a tres.

Voces que, sin saberlo, probablemente, están atravesando una situación maníaca, eufórica, de "engrandecimiento" del propio "yo".

El sentimiento asociado a ese estado consiste en un ánimo exacerbado, en una sensación de poder ilimitado, en una errónea alegría.

Otras voces adhieren a teorías en boga.

Teorías que se concentran en la posibilidad individual.

Que piensan al ser humano como una fuente de energía y de capacidades ilimitadas que sólo debe aprender a movilizar.

Otras voces son voces intencionadas.

Tienden a ocultar el origen social y político de lo que muchas personas no pueden para cargarlo sobre la responsabilidad personal que debería poder aun en situaciones desfavorables.

Y, entonces, si no pueden es en realidad (en la realidad que relatan) porque no quieren suficientemente y, por lo tanto, no se esfuerzan.

De ese modo, los habitantes de este país que en niveles vergonzantes de cantidad y calidad integran los porcentajes de pobreza e indigencia serían personas que no se esfuerzan lo suficiente.

O por vagancia o porque estarían gozosos siendo pobres o indigentes.

También, muchas patologías psíquicas, como las adicciones, muestran que no siempre querer es poder y que historias particulares, situaciones traumáticas, problemas transgeneracionales, primero empujan a la adicción y, luego, dificultan la salida de la misma.

No es cierto, entonces, en muchísimas ocasiones que "querer es poder"

Pero sí es cierto que "no querer es no poder".

Es útil y necesario que valoremos el querer (para poder) como una condición que no siempre es suficiente, pero que siempre es necesaria.