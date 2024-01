“No dudé en tomar la decisión de inclinarme por el CADU”

Por Diego Fernández... Luego de lo que fue la temporada pasada, donde realizó una buena campaña y estuvo cerca de jugar el Reducido, Defensores Unidos ya dio vuelta la página y ahora piensa en el campeonato que se viene de la Primera Nacional, donde como mínimo buscará igualar lo que fue el 2023.

Para poder cumplir con dicho objetivo, el Celeste se mueve en el mercado de pases y trajo varios refuerzos. Uno de ellos fue Kevin Fernández, que manifestó sus sensaciones. “Le dije a mi representante que me gusta el fútbol argentino. En Chacarita Juniors me jugó una mala pasada la lesión que tuve a mitad del año y me quedé con esa espina de jugar acá, entonces cómo había interés en mi de parte de Davio que es el técnico, no dudamos en tomar la decisión inclinarnos por el CADU”, explicó el volante.

Y el futbolista surgido en Cerro Porteño agregó: ”Siento una buena vibra, nos estamos conociendo todos, el cuerpo técnico tiene buenos trabajos y junto con los compañeros estamos preparándonos lo mejor posible”.

Ni bien firmó su contrato con Defensores Unidos, el mediocampista mantuvo un dialogó con Santiago Davio, director técnico del equipo. “Hablé un poco con él, es una excelente persona, se ve que podrá exprimir lo mejor de cada uno y que el equipo estará motivado siempre”, admitió sobre lo que fue su charla con el entrenador.

Por último, Kevin Fernández hizo mención a las metas a cumplir en este 2024 y concluyó: “Mi objetivo ahora es ponerme a punto para lo que viene y llegar a mi máximo nivel. A nivel mundial se sabe que la competencia acá es muy alta, eso te motiva y te saca lo mejor. Deseo aportar todo lo bueno, primero como persona tirando para delante y en lo futbolístico también aprovechar la velocidad y fuerza para el ataque y también para defender”.