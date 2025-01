NO DAÑAR por Guillermo Rivelis

Podemos pensar que la primera obligación de un ser humano es no dañar: al prójimo, a la comunidad, a los bienes culturales, al medio ambiente, a “un” otro, a sí mismo.

El Diccionario de la Real Academia Española define dañar como causar detrimento, dolor o molestia.

Maltratar, echar a perder algo.

Considero que “no hacer daño” define un criterio de salud mental.

Me referiré específicamente a la relación con el prójimo.

En términos generales, consideramos situaciones que implican un daño evidente: violencia física, violación, cualquier forma de detrimento sexual, sometimiento a esclavitud laboral, desprecio, discriminación, entre tantísimas otras.

Intentaré referirme a un aspecto del problema de la discriminación.

Y, en particular y en principio, a una situacion que suele ocurrir como característica de la discriminación entre niños.

Imaginemos, lo cual no es nada difícil, un niño sufriendo (llorando o no) y a un grupo de niños señalándolo, riéndose, hablando a voces, de alguna característica no valorada de ese niño.

Es una situación que todos o la gran mayoría hemos vivido, desde uno u otro de los lugares, o como observadores.

Podrá decirse que eso “siempre” ha sucedido.

Puede ser cierto.

Pero vale pensar que el tiempo, que es dinámico, está para cambiar y no para repetir lo que daña.

Aunque según podemos contemplar son muchísimas las cuestiones dañinas que los seres humanos tendemos a repetir.

Como la guerra.

Entonces, tal vez, sea necesario preguntarnos por qué se repite, como si fuera un patrón de conducta, algo tan dañino como a lo que estoy intentando referirme.

Hoy toma el nombre de bullying.

El bullying se define como una forma de violencia entre compañeros mediante la cual alguno o algunos de ellos agrede/n y molesta/n de manera constante a uno o varios que no puede/n defenderse o está/n en situación de inferioridad.

Estos compañeros agredidos, considerados como “víctimas de bullying”, en otras épocas eran considerados “los puntos” del grado (o “el punto”, en caso de ser sólo uno).

Una pregunta ineludible es la que debemos hacernos con relación a los niños “agresores”.

Ninguna persona, niños incluidos, que tiene bien desarrollada su autoestima (lo que implica ausencia de actitudes de soberbia), que está conforme física y psicológicamente consigo misma, tiene necesidad de subestimar, discriminar, burlarse de otra u otras.

Los niños que agreden pueden “parecer” niños “fuertes” y “autónomos”, pero ponen de manifiesto su debilidad en la copia y repetición de modelos.

El niño (los niños) agredido puede sufrir una situación traumática con consecuencias para nada deseables.

Tal vez, deberíamos ocuparnos seriamente de cotejar estas conductas en niños con conductas altamente similares (obviamente con otros temas) en adultos.

También los adultos solemos “divertirnos” tomando como centro de las “cargadas” a otro adulto.

Implica una falta de imaginación y de creatividad lúdica requerir para divertirse de un chivo emisario receptor de las inseguridades propias.

¿Cómo se elige el chivo emisario?

Probablemente, sin clara conciencia del procedimiento, el objetivo y la elección propiamente dicha.

Subyace, o existe en buena medida explícitamente, un sistema, no formalizado tal vez, de “valores” que condicionan y orientan las conductas de las personas.

Quienes actúan la discriminación activamente suelen desconocer su dependencia a ese sistema de valores.

Sistema de valores que, en muchas situaciones y personas, más que condicionar y orientar las conductas, esclavizan a esas personas.

Se trata de una esclavitud “ideológica” que favorece la primacía y hegemonía de determinadas conductas haciendo innecesaria (en tales situaciones y personas) una obvia y explicitada dominación.

Quienes suponen “que hacen lo que quieren” están haciendo en realidad aquello para lo que están condicionados y orientados en algunos casos y esclavizados (según la noción anteriormente tratada) en otros.

La escuela, entonces, y en este aspecto, sin proponérselo, no opera como un ámbito de libertad y creatividad, sino como un sitio de condicionamiento y prematura esclavitud.

Claro es que para poder trabajar elaborativamente una situación es imprescindible, en primer lugar, verla, reconocerla y cuestionarla.

Los docentes serían, por lo tanto, los primeros receptores de las nociones necesarias para que ello fuera posible.

Luego, en el ámbito educativo, los niños, todos los niños, tendrían acceso a las nociones y criterios que les permitieran analizar y comprender la estructura de las situaciones de bullying (o de considerar a alguien como “el punto”) y el lugar que han ocupado, o frecuentemente ocupan, en situaciones tales.

Vivimos en una sociedad muy dañina en muchos aspectos.

En ella nacemos y recibimos por distintas vías (y personas) los criterios hegemónicos.

Muchos de los cuales son seriamente dañinos.

La toma de conciencia implica la articulación entre información y significación.

Entre información y contenido afectivo.

El camino de la toma de conciencia es arduo, difícil, por momentos doloroso.

Porque pone en cuestionamiento “lo dado” lo convenido como obvio y “natural”.

El proceso de reificación, tal como lo definen Berger y Luckmann, en “Construcción social de la realidad”, atribuye a causas naturales o sobrenaturales lo que en realidad son creaciones humanas.

Hacer daño es una de esas lamentables “creaciones humanas”.

Y la que estamos tratando, una de las formas (también lamentablemente) de dañar.

Es posible considerar, en acuerdo con distintos autores, como “víctimas del bullying” a las personas que en una situación puntual son las agredidas.

Eso no significa que sean “víctimas de la vida” como tampoco quienes pueden considerarse “victimarios” en una situación puntual son “victimarios de la vida”.

Los lugares humanos son móviles.

Tenemos en nuestro interior las tendencias que existen en el mundo social.

Martín Buber, filósofo, en “Yo y tú” afirmaba: “No hay dos clases de hombres. Hay dos polos de humanidad”.

Y todos, todos nosotros, seres humanos, podemos ubicarnos en distintos momentos en uno u otro de los polos de humanidad.

Las situaciones de daño, reiteramos, son tantísimas, y cada una de ellas tendrá una modalidad de reconocimiento y salida.

Con un común denominador.

Todo reconocimiento y salida requiere ineludiblemente del proceso arduo, complejo, comprometido de toma de conciencia.

Para generar un mundo mejor.

Hacer un mundo mejor es hacer del mundo un lugar más amable para los seres humanos, como planteó Zygmunt Bauman en “Modernidad líquida”.

Tarea difícil y dignificante.

Tarea posible.

Un mundo más amable, de acuerdo a la expresión de Bauman es un mundo en el cual, entre otras cosas, la capacidad en la creatividad supere a la capacidad de dañar.

Un mundo que sea agradable habitar.

Un mundo en el que los seres humanos reconozcan la semejanza fundamental que existe entre ellos.

Semejanza en el seno de la cual las diferencias no constituyen motivos de enfrentamientos y crueldad, sino ricas posibilidades de intercambio y complementación.

Intentando que mi quehacer en el pedacito de mundo que ocupo en mi vida logre que ese pedacito de mundo sea un poquito, algo mejor, por lo que mi persona haya podido construir.