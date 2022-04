"No aceptes lo habitual como cosa natural. Porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nada debe parecer imposible de cambiar". Bertolt Brecht.

Encendemos la radio y la televisión.

Escuchamos, oímos, miramos, vemos.

A veces, molestos, apagamos.

Otras veces, permanecemos.

Los temas se van sucediendo en la agenda periodística, en la agenda política nacional, en la agenda social, en la agenda mundial.

Algunos temas insisten.

Ya sea que insistan o sean sustituidos, tienen un denominador común.

Ese denominador común es la violencia con distintas formas de manifestación.

Bombardeos.

Asesinatos.

Múltiples hechos delictivos.

Interminables disputas políticas: "grietas", "internas", "desplantes", "insultos", "humillaciones", "gritos", "descalificaciones"...

Los "números" de la pobreza, coyunturalmente, y probablemente con relación a determinadas "acciones de gobiernos" (plural, adrede), pueden "subir", "mantenerse" o "bajar".

Estructuralmente, la existencia de pobreza, en niveles desmedidos aunque "medidos" en nuestro país, es un hecho de inusitada violencia.

Muchos (muchos, no importa el número) de los que escuchamos, oímos, miramos, vemos parecen tener asuntos (posicionamientos personales y/o del espacio político de pertenencia, por ejemplo) más importantes. ¿Los hay?

Por supuesto que no es la pobreza lo único desatendido en ese contexto de rencillas de distinto calibre.

La salud mental, entre otras cosas, se ve afectada por esta "confusión organizada" (tomando las palabras de Bertolt Brecht).

La desorientación, el no saber "hacia dónde vamos", qué va a pasar mañana en términos muy concretos (por ejemplo, precios), cuál irá siendo (más allá de palabras y promesas) la relación entre ingresos y egresos. Todo eso genera (junto a otras cosas) un campo orégano para el malestar psíquico.

Me parece visualizar un fuerte hartazgo con relación a estas cuestiones conviviendo con una especie de "naturalización" de esos hechos y del propio hartazgo.

"Es así y no va a cambiar" sería la frase de cabecera de esa dura sensación.

Podemos pensar, tal vez, que esa naturalización es, en definitiva, una forma de resignación que nos "hace bien" porque nos protege de sostener esperanzas inútiles y sufrir desencantos.

Es importante saber que nada que nos bloquee la posibilidad de vivenciar emociones, que además son adecuadas dado lo que sucede, puede "hacer bien" o protegernos de sufrimientos.

Puede hacer aparentemente más fácil el presente, pero contamina nuestra vida interior precisamente como consecuencia de ese bloqueo.

Vivenciar la emoción no implica ponerla en acto. Podemos enojarnos sin por eso tener conductas violentas. Podemos entristecernos y no por eso nos vamos a enfermar. Podemos sentir miedo y eso no significa que necesariamente algo terrible nos va a suceder.

Más bien, el poder vivenciar, reconocer y aceptar nuestras emociones nos permite ubicarnos en las distintas situaciones y proyectar líneas de acción que verdaderamente nos permitan mejores alternativas.

El desborde de un río puede ser un acontecimiento natural. Pero que el agua del río inunde zonas habitadas no es un hecho natural. La situación desesperante de muchas personas viviendo en zonas que por anticipado sabemos que van a inundarse con el desborde del río es un tremendo producto social de acciones humanas.

Todo lo que es producto de la acción de los seres humanos puede cambiar.

No podemos, al menos con los instrumentos que contamos en el presente, evitar que nieve en las zonas en que nieva.

La pobreza, el delito, la guerra, las disputas por espacios de poder, el desconocimiento sistemático de las necesidades de otras personas, el "desorden", la "confusión organizada", la "humanidad deshumanizada", la violencia en sus distintas formas, no son hechos naturales e irreversibles. Son lamentables productos de la acción humana y, por lo tanto, no son imposibles de cambiar.

Ser conscientes de la no naturalidad de esos hechos, entender y comprender que los mismos constituyen lastimosas acciones humanas nos permite tomar contacto con las emociones (muy probablemente vinculadas al disgusto) que tales hechos nos suscitan.

Esos hechos luctuosos, sus actores y sus acciones, requieren, para mantenerse y seguir produciéndose, de la complementación que llevamos a cabo si los naturalizamos quienes miramos, vemos, escuchamos, oímos.

"Nosotros". "Los que se ignoran", en el ya citado poema de Borges "Los justos", somos quienes si no los naturalizamos, si no adormecemos las emociones que nos generan, si no caemos en la rutina de la indiferencia, si no aceptamos lo que se presenta como habitual, estaremos negando voluntariamente esa involuntaria complementación.

Entonces, y aunque parezca pequeña la acción y lejano el propósito, estaremos aportando para el cambio porque "nada debe parecer imposible de cambiar".

Porque otra vez, y otra vez, y otra vez y las veces que sean necesarias salvaremos el mundo.