Nuevo diseño, nuevas tecnologías y aún más robustez. Estos son los pilares de la nueva Nissan Frontier, que llega al mercado argentino en el mes de mayo. Con más de 80 años de experiencia, Nissan se supera nuevamente para entregar a los consumidores su mejor camioneta realizada hasta el día de hoy. Este lunes por la tarde fue presentada por Nisscar Campana, Ruta Panamericana km 73.5.

La nueva Nissan Frontier llega con un diseño que combina un estilo robusto, elegante e imponente, siguiendo el concepto del Nissan Emotional Geometry Design.

La parrilla mantiene un estilo "interconectado" de diseño – recurso exclusivo de la familia de pickups Nissan –, que junto a las ópticas con luces LED cuádruples, crean un frente poderoso y fácilmente reconocible. En la parte trasera, las luces LED transmiten la sofisticación del nuevo diseño.

Para destacar, en términos de diseño, es la nueva versión PRO4X que se incorpora a la familia de Nissan Frontier; una pickup que va a atraer a los amantes de aventuras extremas que desean escapar de la rutina diaria. Sus detalles de interior y exterior, entre los que se destacan el guardabarros exclusivo, la barra PRO4X en la caja, el diseño de los asientos y sus tonos, así como el logo insignia de Nissan en color rojo, refuerzan su diferencial entre las pickups.

La caja de carga de la nueva Frontier mejora su capacidad y volumen en relación a su versión anterior. El compartimiento tiene una mayor altura –crece hasta 48 mm más en los laterales– y posee una capacidad para recibir hasta 1.098 kg. Sumado a eso, y para un mayor confort y versatilidad, el paragolpes trasero incorpora un escalón que facilita el acceso y el uso de la caja de carga.

Adentro de la caja, los ganchos de amarre fueron reubicados hacia la parte inferior, para brindar más opciones de fijación de cargas con diferentes tamaños. Cada uno de ellos tiene ahora una capacidad de hasta 400 kg (4 veces más que antes). También hay una toma de 12V para permitir la conexión de dispositivos electrónicos de ocio o de trabajo. Además, la tapa de la caja de carga, suma asistencia, que permite manejarla con mayor facilidad.

Práctica y cómoda también es la cabina de la nueva pickup. Cada versión tiene su terminación diferenciada, lo que incluye distintos materiales y texturas para los asientos que, en los delanteros, mantienen la tradición de Nissan de ser "Gravedad Cero".

El panel de instrumentos cuenta con la pantalla TFT más grande del segmento, de 7 pulgadas y con imagen de alta calidad, que pone a disposición una amplia gama de información y configuraciones del vehículo. Además, la pickup cuenta con Nissan Connect, con pantalla táctil color de 8 pulgadas. La misma se conecta a smartphones mediante el sistema de Android Auto® y Apple CarPlay®, y permite que los usuarios utilicen funciones de sus teléfonos celulares replicados en la pantalla, como por ejemplo: streaming de audio por Bluetooth, reconocimiento de voz y la utilización de su navegador preferido.

La practicidad y comodidad en la vida a bordo, también fueron ejes fundamentales en el nuevo diseño. La pickup cuenta con climatizador automático bi zona, salidas de aire para el asiento trasero y 27 compartimientos de guardado. Además, Nissan es la única en ofrecer pickups equipadas con techo solar eléctrico.

Posee cuatro entradas para cargar dispositivos y garantizar conectividad continua; una de ellas es de Tipo C (en la consola), que puede soportar la carga de varios dispositivos. Hay además dos entradas de 12V para cargar equipos en la cabina – además de la disponible en la caja de carga.

Tecnologías Inteligentes

Nissan equipó la nueva Frontier con un pack innovador de tecnologías, que traen equipamientos de seguridad y confort que están por encima de la media del segmento. Son parte de la visión Nissan Intelligent Mobility y transforman este modelo en el más avanzado de la historia de Frontier.

Entre las muchas tecnologías integradas está el conjunto que conforma el Nissan Intelligent Safety Shield, un escudo de seguridad para el vehículo, que ayuda a proteger al conductor y los pasajeros, de potenciales riesgos, La integración de estas tecnologías ofrece niveles superiores de confort, seguridad y conveniencia, permitiendo que los clientes se sientan seguros de utilizar su vehículo para el trabajo y el ocio.

Entre estos sistemas está el Alerta de Colisión Frontal, que monitorea el vehículo que se encuentra inmediatamente adelante, así como el segundo vehículo que se encuentra por delante, con el fin de reducir el riesgo de accidentes por ejemplo en un eventual choque múltiple. Ello actúa en conjunto con el Frenado Inteligente de Emergencia, cuya función, dependiendo de la velocidad, es asistir en el frenado del vehículo en caso de que el conductor no actúe.

Para aumentar la seguridad en situaciones de cansancio o falta de atención, el Alerta de Abandono de Carril emite alertas sonoras y visuales en el caso de que el vehículo se aproxime a la señalización en la calzada. Al mismo tiempo, el Asistente inteligente de Cambio de Carril actúa automáticamente para traer el vehículo de vuelta al centro del carril, actuando en el sistema de frenos de las ruedas opuestas. Con esto, se previenen cambios involuntarios de carril y, así, posibles accidentes.

Otra tecnología que se estrena en la pickup es el Monitor de Alerta del conductor, que avisa a quien maneja para realizar pausas y brinda avisos sonoros cuando son detectadas posibles señales de cansancio, como cambios en el estilo de conducción o en el comportamiento de la dirección. Muy útil para aumentar la seguridad durante largos viajes o luego de un arduo día de trabajo.

Y para aumentar aún más la seguridad y tranquilidad, la pickup cuenta con el Alerta de Punto Ciego, que ayuda a evitar colisiones con otros vehículos por falta de visibilidad en el punto ciego mientras el vehículo está en movimiento, también por medio de alertas sonoro y visual. El sistema de Asistente Inteligente de Punto Ciego complementa al anterior al accionar el sistema de frenos, también en las ruedas opuestas al otro vehículo, corrigiendo la ruta para evitar accidentes.

La nueva Nissan Frontier también cuenta con el conocido Monitor inteligente de Visión Periférica de 360º, que incluye ahora el sistema de Detección de Objetos en Movimiento. Cuatro cámaras (debajo de los dos espejos externos, tapa trasera y parrilla delantera) ayudan a los conductores a percibir personas, objetos y autos alrededor y que se aproximen al vehículo. El sistema también cuenta con el monitor off-road, que es proyectado para permitir visibilidad total de los obstáculos en el entorno, en bajas velocidades, cuando la tracción en las cuatro ruedas es accionada.

El Alerta de Tráfico Cruzado Trasero reduce el estrés de la visibilidad limitada al salir de una plaza de estacionamiento. La función, gracias a los radares traseros, monitorea la parte posterior del vehículo y avisa al conductor si otro vehículo u objeto estuviera aproximándose de uno de los lados, emitiendo alertas sonoras y visuales.

Para la conducción nocturna, la nueva Nissan Frontier está equipada con el Sistema de Cambio de Intensidad de Luz. Este entra en funcionamiento cuando el conductor estuviera conduciendo a la noche, con velocidades por encima de 30 km/h. La cámara del parabrisas monitorea la incidencia de la luz en el sentido contrario y, al identificar otro vehículo que se aproxima, apagará momentáneamente las luces altas, cambiando hacia luces bajas, y reencendiéndolas inmediatamente después de que el vehículo cruzara.

La lista de equipamientos, incluye varias tecnologías adicionales. Desde la versión de entrada, la nueva Nissan Frontier está equipada con control de velocidad crucero, control de estabilidad de tráiler, asistente de ascenso en pendientes; y en sus versiones 4x4 ofrece también control de descenso en pendientes.

La seguridad de los usuarios es prioridad para Nissan, por eso ahora la nueva Nissan Frontier cuenta con seis airbags en todas sus versiones, además del alerta de uso de los cinturones delanteros y traseros.

Robustez con agilidad

El ADN de fuerza y robustez de la línea Nissan se elevó a un nuevo nivel con la nueva Frontier.

La nueva pickup de Nissan presenta ahora la mejor capacidad off road del segmento con un excelente ángulo de ataque/salida y distancia libre del suelo. La nueva Nissan Frontier tiene un ángulo de ataque de 32º, y 26º de salida, junto con 25,2 cm de despeje del suelo, lo que permite que supere los obstáculos más severos.

Para los distintos usos y perfiles de clientes, la nueva Nissan Frontier ofrece dos configuraciones posibles de motor diésel, una bi-turbo de 190CV de potencia y 450 nm de torque, y la otra con 160CV y 403 nm respectivamente.

Este consagrado y eficiente motor de Nissan brinda la fuerza necesaria para que la pickup transporte cargas pesadas en la caja (hasta 1.098 kg), o arrastre hasta 3.500 kg (tráiler con frenos), tornándola ideal también para realizar diferentes tareas en el asfalto o fuera de ruta.

Para seguir mejorando la versatilidad de usos, la nueva pickup permite la elección de 4 modos de conducción diferentes:

Standard – ideal para situaciones normales en la ciudad y en la ruta

Sport – Ofrece mayor respuesta de aceleración, manteniendo un régimen de revoluciones más elevado.

Off Road – Controla la entrega de potencia, logrando una respuesta lineal en la aceleración. Usada en caminos complejos.

Tow (remolque) – ideal para ser utilizada con carga máxima o al realizar remolque. Ofrece mayor asistencia de frenado, a través de freno motor más fuerte y la posición de cambio más baja.

Para conducción en terrenos exigentes y de poca adherencia, la nueva Nissan Frontier continúa equipada en todas sus versiones con diferencial de deslizamiento limitado, que asiste al conductor en todo tipo de situaciones de manera automática, y para los más aventureros, se incorpora en la nueva versión PRO4X la opción de bloqueo mecánico de diferencial trasero, para garantizar aún más control al enfrentar las adversidades. Este es activado por medio de un botón en la consola central, con la tracción 4X4 Low acoplada, y, distribuyendo la fuerza del eje trasero por igual en ambas ruedas, permite utilizar el torque en la rueda que brinda más adherencia a la superficie y evita el deslizamiento excesivo en la opuesta.

Si la suspensión ya era un punto fuerte del modelo anterior de Frontier, ahora esta fue refinada aún más con la adopción de nuevos ajustes de los amortiguadores. El conjunto trasero sigue contando con el sistema multilink y resortes helicoidales que trabajan en conjunto con un eje rígido. Esta solución innovadora ofrece un excelente balance entre el confort y alta estabilidad, sin dejar de lado las capacidades fuera de la ruta y en el transporte de cargas. Ya la suspensión delantera de arquitectura con brazo doble asistido por barra estabilizadora garantiza el confort y la seguridad.

Los frenos presentan la mejor solución disponible en el segmento. Son a disco en las cuatro ruedas. Para también reforzar la seguridad, mejorar el consumo de combustible y reducir los desgastes de los neumáticos, la pickup también se encuentra equipada con Sistema de Monitoreo de la Presión de los Neumáticos.

Pensando en el remolque de los más diversos tipos de carga, el modelo cuenta también con el Control de estabilidad de tráiler. Este asistente monitorea movimientos en el remolque a través del control de estabilidad, y puede aplicar frenos para brindar mayor seguridad en manejo en carretera y cambio de carril, así como en situaciones difíciles como curvas y vientos cruzados.

Atentos a las necesidades de los clientes de este segmento, que demandan cada vez más confort para el uso de las pickups medianas, Nissan estará incorporando nuevas versiones que adoptan la conocida y confiable caja de transmisión automática de 7 velocidades, ofreciendo así una gama más completa de opciones.

Versiones, colores y precios

La nueva Nissan Frontier llegará a partir del mes de mayo a toda la red de concesionarios de Nissan en Argentina, configurada en 10 versiones y con los siguientes precios sugeridos:

Frontier S 4x2 MT – $5.300.000

Frontier S 4x2 AT – $5.700.000

Frontier S 4x4 MT – 5.800.000

Frontier XE 4x2 MT – $7.100.000

Frontier XE 4x2 AT – $7.600.000

Frontier X-GEAR 4x4 AT – $7.600.000

Frontier XE 4x4 MT – $7.900.000

Frontier PLATINUM 4x2 AT – $8.600.000

Frontier PLATINUM 4x4 AT – $9.500.000

Frontier PRO4X 4x4 AT – $9.700.000

Los colores disponibles son: Blanco Hielo, Rojo Sólido, Negro Perlado, Azul Cosmos, Gris Cuarzo y Gris Plata. Adicionalmente la versión PRO4X incorpora el Gris Volcánico como color exclusivo.