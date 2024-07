¡Náutico Zárate Campeón Sudamericano de Clubes de Remo Sub 16!

En Asunción de Paraguay tuvo lugar el Campeonato Sudamericano de Clubes Sub16 donde allí estuvo presente una delegación del Club Náutico Zárate .

El equipo del “Ancla” tuvo una brillante actuación al coronarse como el club campeón tanto a nivel general como también en las ramas masculina y femenina.

Las regatas que corrieron en una distancia de 1000 metros siendo estos los resultados objetivos por los remeros del CNZ:

Single Masculino

🥈Magalu Felipe

Single Masculino

🥇Pagnanelli Francisco

Single Masculino

🥇Cabrera Alexis

Single Masculino

🥈Diaz Lautaro

Single Masculino

🥉Sosa Pedro

Single Femenino

🥇Mongelot Luna

Single Femenino

🥉Surueta Valentina

Single Femenino

🥉Weber Michelle

Single Femenino

🥈Palavecino Jazmin

4- Masculino

🥉Magalu. F - Díaz. L- Cabrera. A- Pagnanelli. F

4- Masculino

🥉Sosa.P- Coali. M- Pomilio.J- Guerrero. R

2x Femenino

🥉Vera Virginia- Mancino. C

2x Femenino

🥇Mongelot Luna - Palacino Jazmin

2x Femenino

🥇Surueta Valentina- Weber Michelle

2x Femenino

🥉Soloaga Maitena- Paredes Julieta

4- Femenino

🥇Mongelot. L - Palavecino. J- Surueta. V- Soloaga. M

4- Femenino

🥉Weber.M- Vera. V- Paredes. J- Mancino. C

2x Masculino

4° Puesto Mc Nally Ignacio - Milivinti Fausto

2x Masculino

🥈Diaz Lautaro - Pagnanelli Francisco

2x Masculino

🥇Sosa Pedro - Pomilio Joan

2x Masculino

5° Puesto Coalli Marcos- Guerrero Ramiro

2x Masculino

🥈Magalu Felipe - Cabrera Alexis

4x Femenino

🥇Weber. M- Vera. V- Paredes. J- Mancino. C

4x Femenino

🥈Mongelot.L- Palavecino. J- Surueta. V- Soloaga. M

4x Masculino

🥇Magulu.F- Díaz. L- Cabrera. A- Pagnanelli. F

4x Masculino

4° Puesto Sosa. P- Coali. M- Mc Nally. I- Pomilio. J

8+ Femenino

🥈Mongelot. L- Palavecino. J- Surueta. V- Soloaga. M- Paredes. J- Vera. V- Weber. M- Mancino. C- Timonel: Pellicer. M

8+ Masculino

🥈Magalu. F- Diaz. L- Cabrera. A- Pagnanelli. F- Coali. M- Guerrero. R- Sosa. P- Pomilio. J- Timonel: Pellicer. M

8+ Mixto “A”

🥇Magalu. F- Diaz. L- Cabrera. A- Pagnanelli. F-

Mongelot. L- Palavecino. J- Surueta. V- Soloaga. M.

Timonel: Pellicer. M

8+ Mixto “B”

4° Puesto Coali. M- Guerrero. R- Sosa. P- Pomilio. J - Paredes. J - Vera V - Mancino C - Weber. M

Timonel: Pellicer. M