"NADA MÁS. Y NADA MENOS. QUE ACOMPAÑAR" por Guillermo Rivelis

Escribe Edith Eger en: “En Auschwitz no había Prozac”:

“Cuando privamos a nuestros hijos del sufrimiento, los anulamos. Pero un sentimiento sólo es un sentimiento. No es bueno o malo. Sólo están mi sentimiento y el tuyo. Es más inteligente no intentar convencer a los demás para que dejen de sentirse como se sienten, o intentar animarlos. Es mejor dejarlos sentir como se sienten y hacerles compañía (...) Hay que procurar no caer en lo que yo les decía a mis hijos cuando estaban disgustados (...) ‘Sé como te sientes’. Es mentira. Nunca puedes saber cómo se siente otra persona. No te está pasando a ti. Hay que mostrar empatía y apoyar a la gente, no ponerte en su piel como si fuera tu propia vida. Esa es sólo otra manera de privar a los demás de su experiencia y de condenarlos a seguir atascados.

Me gusta recordar esto a mis pacientes: lo contrario de la depresión es la expresión.

Lo que sacas no te puede afligir; lo que te guardas para ti, sí”.

Maravillosa Edith Eger.

Psicóloga que tiene más de noventa años.

Sobreviviente de Auschwitz, siendo adolescente.

Una persona que sabe qué es sufrir.

Prefiere considerarse “sobreviviente” y no “víctima”.

Nos enseña a acompañar.

Hay una diferencia entre “entender” y “comprender”.

Entender consiste en decodificar el significado de lo que una persona dice con palabras o expresa de algún modo. Reconocer qué dice, de qué habla, qué expresa.

Comprender supone captar el sentido profundo de eso que la persona está diciendo, expresando.

Comprender implicaría poder captar la razón de ser de eso en la exclusiva subjetividad del otro ser humano.

El cómo, el por qué y el para qué en su persona, en su única e irrepetible historia.

Cuando un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un adulto mayor, nos cuenta algo que supone un dolor, un sufrimiento, tal vez podemos “entender” lo que está transmitiendo y empatizar con el hecho de que algo muy importante le está sucediendo en su vida y en sus sentimientos.

Pero no podemos “comprender” el sentido más profundo, el misterio subjetivo acerca de cómo está sintiendo, por qué y para qué.

Su sentimiento es único e intransmisible.

Para la persona que está sintiendo no es bueno, ni útil ni empático decirle que sabemos cómo se siente.

Porque no sabemos.

Y porque diciendo eso estamos, probablemente de modo no consciente, intentando hacer que no siga expresándose.

Como si eso significara que dejó de sufrir.

Y lo hacemos, reitero, de modo probablemente no consciente, porque nos cuesta, nos es difícil y nos duele escuchar.

Por eso, la actitud de empatía y de cercanía a la persona que expresa un sentimiento sufriente es entender, no comprender y decirle que me siga diciendo, que estoy para escuchar.

Es un acercamiento importantísimo, para quien expresa un sentimiento doloroso, una mano en la espalda, en su cabeza, nuestras manos entre las suyas.

La actitud de empatía y cercanía, aun no comprendiendo (porque no es posible sentir lo que siente la otra persona), es decirle que estamos para escucharlo, acercarle la tibieza de una mano, asistir silenciosamente a su llanto o a su grito.

Eso es acompañar.

Una de las definiciones de acompañar es:

“Participar en los sentimientos de otra persona”.

Participar es participar respetando que esos sentimientos son de la otra persona.

No es pretender sentir como siente esa otra persona.

Es cercanía y empatía respetando la distancia entre su subjetividad y la mía y aceptando que es su subjetividad la que está afectada.

Es ofrecer la escucha que alivia.

Es ofrecer la mano que repara.

Es acompañar.

Nada más. Y nada menos. Que acompañar.