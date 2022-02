Es una hermosa frase. No pude ubicar quién es su autor. Eso es secundario. La frase es hermosa y sabia.

"El que quiera encontrar la persona perfecta, que busque en otro mundo. Acá somos todos rotos, descosidos y vueltos a coser con mucho amor".

Con frecuencia escuchamos decir y pensamos muchas veces que estamos viviendo el peor momento de la historia de la Humanidad.

Son significativas las cuestiones en las que se apoya esta afirmación.

Las conocemos e, incluso, aludimos a ellas cuando pensamos o nos expresamos de esa manera.

No como "consuelo", lo cual carecería de sentido, sino para contextuar lo que ocurre, lo que nos sucede, lo que estamos viviendo, quisiera recordar algunos, muy pocos, acontecimientos de la historia ocurridos en otras épocas.

El imperio asirio, a.c. y su poderío y crueldad militar.

Los cristianos entregados a los leones para ser devorados.

El último caudillo de los hunos, Atila, conocido como "el azote de Dios".

La Inquisición.

Habitantes de Tierra del Fuego llevados a Londres como especies exóticas.

Las dos guerras mundiales.

"Zoológicos" humanos en Bélgica hasta mediados del siglo XX. Su eco más resonante fue la Exposición General de Bruselas en 1958, una de cuyas atracciones fue la "muestra" de familias africanas ubicadas detrás de una cerca perimetral de bambú.

¿Entonces?

Escribí en "Psicoterapia. Encuentro y diálogo inteligente" (Noveduc, 2012) que el "proceso de humanización" es aquel por el cual la Humanidad va descubriendo y desarrollando sus características más bondadosas, pacíficas, creativas, fértiles. Y que este proceso se viene desarrollando aunque tal vez con excesiva lentitud y con obstáculos no fáciles de superar.

Escribí entonces:

"Podríamos pensar que en determinados momentos de la historia humana se ha retrocedido o 'empeorado'. Esta es una vivencia que tiene mucho peso en la actualidad y que da lugar a una actitud pesimista (por momentos apocalíptica) y a una idealización del pasado, acompañada de una tendencia a denostar el presente y a sus protagonistas, acompañada por la renuncia a intervenir para intentar mejorarlo".

Señalé en el texto algunas diferencias que han implicado un progreso en la historia de la Humanidad, como por ejemplo que, en la actualidad, la esclavitud, el maltrato físico a personas consideradas (por esclavistas y maltratadores) como racialmente inferiores reciben condenas sociales y, a veces, jurídicas.

Agregué:

"Es necesario, para poder seguir avanzando en el proceso de humanización, que cada uno analice no sólo los obstáculos y resistencias que pueden localizarse en el funcionamiento macro social y en otros seres humanos, sino también los que tienen lugar en uno mismo, con el fin de entender qué aspectos propios se oponen a mi propio anhelo de un mundo humanamente mejor".

El último párrafo transcrito refiere a esa "no perfección" de la que habla la frase citada al principio de este artículo y de la necesidad e importancia del trabajo que cada uno haga consigo mismo en tal sentido. No para intentar transformarse en "perfecto", sino para ser consciente de lo propio y para intentar contribuir al bien de todos mejorándose a uno mismo, que no es lo mismo que alcanzar la perfección.

En todas esas historias mencionadas anteriormente y también en la actualidad ha habido y hay ese "nosotros" al que me vengo refiriendo en los últimos artículos y que he planteado que es un "nosotros" implícito en el bello poema "Los Justos" escrito por Jorge Luis Borges.

Esas personas que no tomaron las decisiones en los acontecimientos señalados, pero que, por ejemplo, se vieron combatiendo de uno u otro lado de las fuerzas en guerra por el hecho de haber nacido en tal o cual país y sin necesariamente compartir (incluso conocer verdaderamente) la ideología sostenida por el mismo ni su actitud bélica.

Ese "nosotros" de los "ignorados", en el poema mencionado. Esos "ignorados" que "salvan el mundo".

Ese "nosotros", históricamente compuesto por personas rotas, porque así somos, y rotas porque esa historia de crueldad nos ha roto todavía más.

"Nosotros". A quienes, en la historia, múltiples veces nos han descosido y nos descosen.

Y que con todo el amor, con la "conciencia humanística" de ser de quienes hemos de salvar el mundo, muchas veces, todas las que hagan falta, y con mucho amor, nos volvemos y nos volveremos a coser.