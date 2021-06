Por Adrián Belinche... La empresa de telefonía celular Movistar se ha lanzado a quitar masivamente los beneficios y descuentos que otorgaba a clientes históricos. ¿Qué se debe hacer?...

En los últimos días muchos usuarios de la empresa de telefonía celular denunciaron que, de repente y sin aviso previo, se le quitaron los "descuentos" que hacía años poseían determinadas líneas, y el costo se duplicó y hasta triplicó en algunos casos.

Es que a los clientes más antiguos de Movistar, la compañía les bonificaba hasta un 80 % del valor de sus abonos, con lo cual arbitrariamente podía, ( y es lo que está haciendo) de un momento a otro quitarlos, y colocar el precio en el supuesto valor de lista, "sin descuento" que ofrece a nuevos clientes.

Esta maniobra de todos modos, es revertible, pero la empresa la realiza porque aplica la famosa regla tácita comercial del "SPP" (si pasa, pasa) aprovechándose de aquellos clientes de buen poder adquisitivo que no revisan los valores de débitos automáticos y de repente una factura de 700 pesos les está pasando a 2300, ya sin esos descuentos o beneficios que, quizás, no advirtieron.

Estas prácticas que está aplicando Movistar, de las que se había alejado durante la primera etapa de la Pandemia, obligan al cliente a convertirse en actor para que se lo vuelvan a ofrecer.

¿CÓMO TRANSFORMARSE EN UN SUPERHEROE DEL DESCUENTO?

Para ello el usuario de Movistar debe armarse de paciencia, colocarse una coraza contra respuestas "de manual" de operadores colombianos, venezolanos, mexicanos o cordobeses, los cuales amable, pero robóticamente, responderán lo que "el sistema" les devuelve.

Las frases serán: "A su línea se le terminó la promoción el 30 del mes pasado y desde allí, ya no tiene descuentos ni bonificaciones y se le cobra tarifa completa", o quizás otras similares como "ese plan que ud. tenía ya no existe más y ahora le podemos ofrecer otro con más gigas por el que abonará con descuento ya no 1200 pesos sino 1600, pero pasará de 3 gigas a 6", por ejemplo.

La táctica de Movistar es que el usuario nunca comprenda demasiado cuanto, ni por que items está pagando, y que no haya dos clientes que abonen lo mismo por igual servicio. Uno entrará en la promoción del 40, otros del 50 o del 60, y los más afortunados conseguirán del 70 y hasta 80% del valor "oficial" de esa tarifa.

¿De qué depende eso?

De la paciencia, el coraje y la capacidad actoral del usuario.

Paciencia en la espera de ser atendido.

Coraje porque habrá que jugársela entero diciendo que quiere abandonar Movistar con el temor a un "bueno" como respuesta, aunque en realidad lo único que busque ese cliente sea reponer los descuentos, promociones o bonificaciones en la línea y no cambiarse realmente de compañía a la del Grupo Clarín, por ejemplo.

Capacidad actoral porque habrá que mentir las veces que sean necesarias hasta obtener nuevamente el objetivo: el necesario y reticente descuento.

Para eso no alcanzará muchas veces con hablar con la operadora inicial de la llamada, que sólo está autorizada a aplicar descuentos de hasta 50%, por ejemplo.

Con un sudor frío por la espalda, habrá que decir certeramente "páseme con el área de bajas", a riesgo de que quien atienda realmente lo haga...

Pero a tranquilizarse y no temer: Eso nunca sucederá.

En el área especifica de bajas preguntarán los motivos de querer abandonar Movistar, y al responder con total firmeza que se debe al elevado costo del servicio, la operadora de "más rango", estará autorizada a reponer (o aún aumentar) el porcentaje de descuentos o beneficio aplicando inentendibles e indescifrables "promociones", lo único de diferente será que ahora tendrán fecha de vencimiento, generalmente a 12 meses.

Allí los clientes deberán tomar nota del número de gestión, volver a preguntar el nombre de la operadora que atendió (puede ser desde Jezabel, hasta Juan Diego u otros nombres caribeños), escribir el monto prometido con impuestos incluidos, la fecha de la comunicación, y recordar 2 cosas más.

1) Chequear en la siguiente factura si lo conversado se cumplió exacto a lo concertado

2) Anotarse en el calendario del celular la fecha para dentro de un año volver a hacer este "acting" al que Movistar obliga a sus clientes más antiguos para "reponerle" promociones, beneficios y descuentos.

Porque a no olvidar la maxima de Movistar, "si pasa, pasa".