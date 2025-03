Mirta Rivadeneyra de Monteiro: más de un mes sin la última Madre de Zárate

POR PROF. LUIS SELLÁN.

Comenzamos marzo y en nuestra memoria indefectiblemente vuelve el recuerdo del inicio de una de las horas más infaustas de nuestra historia, 49 años del inicio de la última dictadura cívico-militar.

Con este recuerdo, resuena la imagen de Mirta Rivadeneyra de Monteiro fallecida hace un mes, la madre de Ricky que aún está desaparecido y ella no cesó en buscar y reclamar verdad y justicia. Este recuerdo, nos lleva a una vida segada, la de un joven que, terminando el colegio secundario, junto con otros chicos y chicas se animaban a pensar un mundo distinto, un país más justo.

Nuestra memoria, nos lleva inexorablemente a aquél 24 de marzo de 1976 y, a años anteriores, donde en el marco de una democracia débil y reaccionaria ya el terrorismo de estado había empezado a realizar su ensayo macabro. En este contexto se hace imprescindible volver a aquellas madres zarateñas, que con persistencia silenciosa pero inquebrantable, mantuvieron viva la llama de la memoria.

Recuerdo mi despertar en la militancia, a Juanita (*) con quién me encortaba en las primeras marchas, me miraba y me decía con ternura: “Siempre somos los primeros”. Con el tiempo aparecieron más voluntades, allí lo veo a Miguel López, con su “prepotencia” militante, quién ya en democracia, en las luchas por la cooperativa o nuestras marchas docentes se sumaba con su enorme bandera a darle marco a las luchas.

Fue un murmullo que nunca se apagó, como aquellas misas en la Iglesia del bajo, que daba el padre Amador por los desaparecidos y repartíamos a dos cuadras de la prefectura la revista del MEDH (Movimiento ecuménico por los derechos humanos). Alguna vez, vino la madre de plaza de mayo Adela Antokoletz a reunirse con familiares.

Para finalizar esta pequeña crónica del recuerdo volvemos a Mirta, a un mes de su partida. Su figura se vuelve aún más imprescindible. Su nombre, como el de cada una de las madres zarateñas debe seguir siendo pronunciado, como el de cada uno de los que dieron su testimonio de lucha. Porque recordar es un acto de justicia, y el olvido es la única derrota que no nos podemos permitir.

(*) Soledad Sabatino de Rossi, más conocida como Juanita Rossi. En 1975, fueron detenidos su hija y su yerno, pasando a ser presos políticos duramnte la dictadura. En 1977, su esposo Roberto fue secuestrado y aún se encuentra desaparecido.