Miramos… asombrados, aterrados, incrédulos, acostumbrados, confundidos, angustiados, anestesiados, despavoridos, enojados, indignados, desconcertados, indiferentes … miramos.

Vemos…bombardeos, incendios, delitos, escenas de suma violencia… vemos.

Miramos, vemos, escuchamos, oímos… discusiones, insultos, acusaciones recíprocas, atribuciones de todos los males, adjudicaciones recíprocas de intenciones de destrucción… miramos, vemos, escuchamos, oímos.

También, desacuerdos, gritos desaforados, posiciones que parecen irreversibles y… de pronto, acuerdos entre quienes están en desacuerdo, desacuerdos entre quienes están de acuerdo. Y… ¿entendemos?, ¿no entendemos?...

Lo cierto es que lo que miramos, vemos, escuchamos, oímos, entendemos, no entendemos, si bien escapa a nuestra esfera de decisión nos incluye en sus consecuencias.

Nos incluye objetivamente en lo que hace a nuestras condiciones de vida. Para poner un ejemplo (simple como ejemplo y muy complejo y difícil como realidad), produce efecto en los precios de las cosas que necesitamos comprar.

Nos incluye subjetivamente porque nos conmovemos, nos impresionamos, nos alegramos, nos entristecemos, nos preocupamos, nos desesperamos, nos paralizamos…

¿Estamos contentos porque en la sesión de la Cámara de Diputados se logró un acuerdo, que resultó mayoritario, entre algunas partes? ¿Nos entusiasma? ¿Nos parece un logro de "unidad"? ¿Estamos preocupados por el desacuerdo de otros? ¿Pensamos que hay "gato encerrado"? ¿Anticipamos que vamos a estar mejor? ¿Nos asusta considerar que podemos estar peor?

Creo que no tenemos respuestas claras a estas preguntas.

Estamos atravesados por la duda, la falta de credibilidad, las contradicciones flagrantes, los cambios de posturas y discursos, las adecuaciones de las opiniones a la conveniencia de las circunstancias…

Nos estaríamos equivocando si culpáramos a "la política" o a "los políticos" de todos los males nacionales y universales.

Eso están intentando hacer, entre otros/as, algunos/as conductores/as televisivos/as.

Hacernos creer que la política está arruinando el mundo.

Hacernos creer que por la política y los políticos estamos en el peor país del mundo.

Y que no tenemos arreglo.

Desde ahí, hay un solo paso para pensar que debe caducar la política, que deben caducar los políticos y que algún sistema tutelar, de absoluto poder y control, debería imponerse para que todos nos portáramos "bien".

Están contribuyendo al desánimo.

La política y los políticos pueden ser mejores.

Pero para eso hace falta un compromiso rotundo de cada uno de nosotros con nosotros mismos y con la Humanidad.

Hace falta que, activamente, trabajemos para mejorar las relaciones entre nosotros, entre los seres humanos cotidianos y sin poder formal.

Hace falta que construyamos en lo pequeño y de a poco vínculos más saludables, más amorosos, más justos, más cooperativos y colaborativos, más verdaderos, sin mentiras y ocultamientos, sin autoritarismos, con aceptación de las diferencias, con explicitación clara de los conflictos que necesariamente hay y habrá entre las personas y con maneras racionales y honestas de resolverlos. Sin manipulaciones. Sin engaños.

Probablemente, vaya entonces dejando de haber lugar para el tipo de acciones políticas a las que largamente estamos acostumbrados.

Entre otras, una consecuencia de lo que está sucediendo es sumamente riesgosa.

Se trata de la apatía.

La falta de voluntad, la sensación de indiferencia, la pérdida de interés por hartazgo.

Rollo May (1909 - 1994) , psicólogo estadounidense, en el libro "Amor y voluntad", plantea que lo contrario del amor no es el odio, sino la apatía.

El amor supone investir a un "objeto" de interés, de pasión, de deseo, de voluntad de cuidarlo y favorecerlo. "Objeto" que puede ser una persona, un grupo de personas, una comunidad, un país, el mundo, la humanidad, un animal, una planta, un oficio, una cosa.

El amor a ese "objeto" es un motivo de vida.

En la apatía, no existe esa investidura. No tiene lugar esa ligazón entre una persona y un "objeto".

Se siente como una especie de "sinrazón", de "¿para qué?", de "da igual".

Cualquiera sea el origen de la apatía, cualquiera sea la situación que la haya desencadenado, la falta de motivación se extiende a muchas áreas de la vida. Por momentos y en muchas personas parece involucrar la vida entera.

De esto tenemos que protegernos.

No nos protegemos solamente no mirando, no viendo, no escuchando, no oyendo.

Por supuesto que podemos mirar, escuchar, ver y oír menos. Y tal vez de esa manera contribuyamos a que quienes dicen, hacen y muestran tengan menos espectadores.

Pero para protegernos de la apatía es necesario que nos miremos, veamos, escuchemos, oigamos a nosotros mismos y entre nosotros.

Ese "nosotros" que constituimos y que en el poema "Los justos" de Jorge Luis Borges, ya algunas veces transcrito y otras citado en estos artículos, somos considerados "esas personas":

"Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo".

Para protegernos de la apatía es necesario que definamos áreas y unidades de acción que estén a nuestro alcance y en las cuales podamos observar fehacientemente el resultado de lo que hacemos.

Áreas y unidades de acción que nos estén esperando todos los días. En las que seamos partícipes y constructores.

Áreas y unidades que nos convoquen y nos proporcionen ganas de levantarnos al despertar.

Cada día. Todos los días.

Nada importa la masividad, publicidad o notoriedad de esas áreas y unidades y de nuestras acciones en ellas.

Importa que las ubiquemos, las definamos y actuemos para aportar lo que, indudablemente, podemos aportar.

Podemos aportar por ser personas que deseamos un mundo más amable, por ser seres humanos con capacidad de construcción, por ser "nosotros" los que salvamos y salvaremos el mundo.