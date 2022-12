Por Silvia Irene Baccino. El 1° de octubre de 1901 fue sancionada la Ordenanza N° 8 que determinó la creación de la Plaza Italia, en el entonces pueblo de Zárate.

Múltiple es la función de todo espacio verde urbano: purificar el aire, dar a la población un contacto con la naturaleza, propiciar los encuentros sociales, proporcionar un ámbito donde puedan exponerse y reconocerse objetos de carácter artístico o histórico y, fundamentalmente, posibilitar la recreación activa y pasiva de la gente.

Encuadradas en este concepto, las plazas cumplen tales funciones constituyéndose, además, en puntos insustituibles en las ciudades.

Hay plazas de trazado ordenado, simétrico, con líneas cuidadosamente diseñadas, con su infaltable motivo escultórico y con canteros que impiden pensar en niños que salten o corran por ellos. Son, en suma, espacios para ser vistos y recorridos con respeto.

Frente a este criterio de monumentalidad se encuentra el de la plaza para uso, surgida como necesidad de proporcionar espacios verdes para recreación y esparcimiento de la población.

Zárate tiene diseñadas, en su zona céntrica, dos plazas. La primera de ellas es la Plaza Mitre, de carácter institucional que responde, en general, al primero de los criterios enunciados.

La otra plaza de referencia, encuadrada en el segundo de los conceptos, es la Italia que fue, en principio, sector de barrancas atravesado por un zanjón que recibía los desagües pluviales del pueblo, llegaba hasta la actual calle 19 de Marzo y se comunicaba con el río siguiendo el eje de la actual calle Hipólito Yrigoyen. Esta configuración puede comprobarse observando el Plano de la Traza del Pueblo de Zárate de 1908.

Creación de la Plaza

La Ordenanza que determinó su creación es la N° 8, del 1° de octubre de 1901, que textualmente expresa: “Construcción de la Plaza Italia. Artículo 1°.- Autorízase a la Intendencia Municipal para construir una plaza pública en la manzana de terreno municipal comprendido entre las calles San Martín, 19 de Marzo, Pinto y Mazzini. Artículo 2°.- La Plaza a que se refiere el artículo anterior se denominará “Plaza Italia”. Artículo 3°.- Los gastos que demande la ejecución de la presente se imputarán a la misma y se pagarán de la Partida de Obras Públicas. Artículo 4°.- Comuníquese, etc. Firmado: Carlos M. de la Torre, Presidente; Víctor Gras, Secretario; Luis Guerci, Intendente y Domingo Palacios, Secretario.”

Cuatro años más tarde, las autoridades comunales resolvieron iniciar los trabajos necesarios para la nivelación y ornamentación del sitio. Como el tesoro municipal no se encontraba en una situación favorable para iniciar una gran inversión, y a fin de no demorar la iniciación de los trabajos, se aceptó la ayuda ofrecida por la colonia italiana radicada en Zárate que, según refiere “El Debate” en su edición del domingo 23 de julio de 1905, resolvió “…montar en su seno algunas comisiones que levanten una suscripción para allegar recursos destinados a sufragar los gastos que originen los trabajos de ornamentación de la Plaza Italia…”.

Esta idea fue aceptada -así señalan las crónicas de la época- con la general aprobación por los numerosos italianos residentes en el pueblo, quienes pronto comenzaron los correspondientes preparativos para concretarla.

El Comité “Pro Plaza Italia”

Como primera medida adoptada, varios integrantes de las sociedades “Italia” y “Operai Italiana” se reunieron con el agente consular Sr. Marchesi y, una vez aprobada la idea, se procedió al nombramiento de un Comité con el objetivo de agilizar la concreción de la ayuda ofrecida.

El mismo quedó constituido de la siguiente manera: Nicolás Marchesi, presidente; Guillermo Palazzoli, tesorero; José Dragonetti, secretario; Santiago Filippone, Clemente Roggiero, Sebastián Garbocci y Amadeo Dianda, vocales. El Comité así constituido resolvió distribuir listas de suscripción entre los vecinos más caracterizados de Zárate y Lima, que debían ser llenados con importe libre por todos aquellos interesados en contribuir con la obra.

Con la primera parte de los fondos obtenidos se pensó realizar, en principio, los trabajos indispensables para poder conmemoran en Plaza Italia el 20 de septiembre de ese mismo año, dejando para una segunda etapa el arreglo definitivo de la misma.

No encontramos descripción del proyecto general pero resulta evidente que el mismo no se concretó ya que, en la edición N° 1042 de “El Debate” de fecha jueves 18 de agosto de 1910, se expresa en el artículo:" Zárate (Una vista a vuelo de pájaro) que pese a lo convenido para el arreglo de la plaza entre la Sociedad Italiana y la Municipalidad “…han transcurrido seis años y no se realizó absolutamente nada.”

Se inició, presumiblemente en la década de 1910, el arreglo del sector del zanjón. La ejecución de un lago artificial, aprovechando las características del terreno, y la forestación de sus bordes generó, entonces, un pintoresco paisaje. Al lago se sumaron, luego, un puente metálico y los senderos y canteros convenientemente forestados.

Inauguración de la Plaza

El 24 de diciembre de 1913 comenzaron las actividades previstas para la inauguración de la misma, festejos que habrían de prolongarse hasta Año Nuevo. En función de las crónicas de “El Eco de Zárate”, en sus ediciones de diciembre de ese año, sabemos que se organizaron concursos de tiro, juegos y bailes populares, el tradicional árbol de Navidad repleto de juguetes para ser repartidos entre los niños, fiesta veneciana, fuegos artificiales de gran efecto y cinematógrafo al aire libre.

La inauguración oficial se realizó el día 25 de diciembre y fue presidida por las autoridades locales con la asistencia de la Sociedad Italiana haciendo uso de la palabra, en representación de las primeras, el señor José S. Massoni y, en nombre de la Sociedad “UNIONE ITALIANA XX DE SETTEMBRE” y colectividad italiana, el Sr. Juan A. Manni. La Banda del Regimiento 8 de Infantería amenizó todos los actos contándose, además, con un local de fiestas y servicio de buffet a cargo del Hotel San Martín.

El desagotamiento del lago

Durante la gestión municipal de D. Juan B. Desbouts fue sancionada la Ordenanza N° 130, de fecha 6 de febrero de 1919, en la que se autorizaba al Departamento Ejecutivo a realizar “… el desagotamiento del lago de la Plaza Italia a fin de proceder, previo rellenamiento y desagües, a la instalación de jardines sobre su lecho y de gimnasios para los niños…”.

Desagotado el lago, el puente metálico continuó siendo la principal atracción de este sitio y el moderno trazado y equipamiento definitivo del mismo recién se concretaría algunos años más tarde, durante la gestión municipal de Don Pedro Guerci.

1939. El embellecimiento de la Plaza

Nacido el 29 de julio de 1885, hermano de Luis, Don Pedro Guerci fue un político de vocación que ocupó varios cargos en el Partido de Zárate. Escribano de profesión, fue Jefe del Registro Civil, Diputado Provincial, electo intendente en enero de 1934 y reelecto en 1936.

En cinco aspectos básicos descansó la preocupación de su gobierno municipal: Social, Sanitario, Económico - financiero, Mejoramiento General y Obras Públicas. Encuadrándose en estos dos últimos puntos, en el mes de junio de 1939, el intendente Don Pedro Guerci anunció el comienzo de las obras de embellecimiento de la Plaza Italia, destinándose para ello una partida de seis mil pesos moneda nacional. El proyecto fue confeccionado por el ingeniero civil Lorenzo Ringegni, quien dirigía por entonces las obras del Balneario y Avenida Costanera.

Según refiere la memoria técnica, la transformación de este paseo consistía en “…la construcción de un lago, en cuyo centro se colocará una artística fuente; el terreno será circundado con un muro de piedra granítica lavada, procedente de Mar del Plata. A partir de éste se dejará un espacio amplio destinado a paseo, con una base de granza, identificando el desnivel con un talud revestido de césped. Se construirán además cuatro cómodas escalinatas, del mismo material, que darán acceso al paseo que circundará el lago. El puente de hierro existente será retirado, con lo cual se ganará mucho en la presentación artística que se dará a esta obra. La alimentación de la fuente se hará por medio de dispositivos especiales que permitirán una constante renovación de agua”.

La ejecución de esta obra tenía como principal objetivo mejorar el aspecto, equipamiento y posibilidades recreativas de este paseo público, ubicado en un sector urbano densamente poblado en ese entonces.

Con la intención de inaugurar las obras antes de finalizar el año 1939, las mismas, con ligeras modificaciones respecto al proyecto original, se realizaron con marcada celeridad. Se contó para su materialización con el aporte desinteresado de la Compañía de Electricidad del Sud. Argentino S.A., que resolvió dotar a la plaza con columnas ornamentales y sus correspondientes focos e instalación eléctrica subterránea dividida en tres circuitos.

Los últimos años

Con el correr de los años se fueron incorporando juegos infantiles, placas recordatorias y el monumento al creador de la Bandera, el general Manuel Belgrano en un lugar especialmente proyectado con frente a la calle 19 de Marzo.

En las últimas décadas del Siglo XX y la presente del Siglo XXI sufrió profundas modificaciones en su concepción original, tanto desde el punto de vista funcional como arquitectónico.

En 1984 se inauguró como anfiteatro con el objetivo de desarrollar actividades culturales; la fuente quedó sin agua y una parte del talud cubierto de césped se transformó en graderías.

En marzo de 1988, por Ordenanza Municipal N° 2429, se le impuso el nombre de Homero Expósito, en homenaje al gran poeta del tango, directamente ligado a nuestra ciudad.

Años más tarde, comenzó a funcionar la Feria Artesanal, se realizaron modificaciones en las veredas y es historia reciente (años 2009 y 2010) la construcción de un escenario fijo y vestuarios y sanitarios en función del anfiteatro que rompió, en forma irreversible, el sereno equilibrio y la concepción estética de su proyectista.

En este relato quisimos rescatar la esencia de un sitio muy caro al sentimiento de nuestra comunidad y despertar recuerdos gratos no sólo en las generaciones más viejas que, tal vez, conocieron el paisaje agreste con el lago donde nadaban los patos y el puente metálico, sino también en la generación que en su infancia disfrutó este lugar como grato recreo durante la temporada estival.

No conocemos qué transformación habrá de experimentar la Plaza Italia en nuevas etapas de refuncionalización, qué elementos se incorporarán y cuáles desaparecerán. Sólo los árboles añosos de diversas especies (tipas, plátanos, tilos, palmeras, entre otras), monolitos recordatorios colocados por vecinos y entidades y el monumento al general Belgrano, en el que se recuerda cada 20 de junio la figura del creador de nuestra Bandera, todavía permanecen.

Arq. Silvia Irene Baccino

