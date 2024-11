“MI ANDADOR Y YO” por Guillermo Rivelis

Muy probablemente hayan sido mi admiración por Roberto Juárez y mi gusto por escucharlo los motivos por los cuales se me “impuso” este título.

Título que hace presente al magnífico “Mí bandoneón y yo”.

Hace dos días me enteré que, como consecuencia de un problema de salud que tengo desde hace seis meses, muy muy probablemente tendré que usar andador “para siempre”.

Es una consecuencia sumamente menor en comparación con cosas gravísimas que pudieron haberme pasado.

De todos modos, como corresponde a una habitual respuesta narcisista, mi reacción trasuntó mucho dolor.

Dolor en el alma.

Me enojé, me deprimí, me entristecí, lloré.

Mis setenta y tres años se sorprendieron con una situación inesperada.

Tuve que hacer el “duelo” (tengo que hacerlo) por la fantasía de una vejez (una “adultez plena”, según plantea el Lic. Blas Rimmaudo) imaginada en versión juvenil.

Mis secretas intenciones consistían en romper el andador.

Partirlo, hacerlo trizas.

Creo que acudió a mi mente y a mi vida la palabra “bandoneón”.

Y la frase “Mí bandoneón y yo”.

Ahí empezó a tomar un giro esta nueva realidad que se me presentaba.

El andador comenzó a tomar otro cariz.

Podía ser el obstáculo para una caminata con ritmo.

Pero también podía ser el instrumento para facilitar una caminata posible.

Esta es la situación en la que me encuentro hoy.

Mis fuerzas más negativas (que las tengo) harán todo lo posible para impedir una relación saludable con el andador.

Mis fuerzas positivas y constructivas (que también tengo) harán lo posible para incorporar el andador como una ayuda en mi nueva situación.

“Ser hermano de la vida”.

Es una frase de Silvio Rodríguez que me conmueve en su creación “La Masa”.

Una difícil y prometedora tarea me propone hoy la vida: “Ser hermano del andador”.