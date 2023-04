Médicas del hospital San José de Campana: "¿Abella qué hacemos?. ¿Debemos hacer paro así nos escuchan?"

Por Arturo Remedi... Profundo malestar por los bajos salarios y condiciones laborales entre el personal de Salud. Anuncian que van a medidas de protesta.

En horas de la mañana de este jueves, en la puerta de la Guardia del hospital, las Dras. Lorena Hovanyecz, Jefa de la Guardia, Sandra Mendez titular del CICOP local y Eugenia Aldecoa, Jefa de Sala de Clínica Médica aseguraron que "pedimos la mesa de negociación en enero con la Municipalidad para discutir nuestros salarios, pero no tuvimos respuesta".

"Desde noviembre del 2022 luchamos por aumento del básico. Nos escucharon parcialmente ya que nos dieron un 30%, más una promesa de 10 % mensual. Pero esto último no se cumplió", afirmaron.

"Otro tema central es que no nos reconocen como sindicato CICOP, y el Sindicato de Municipales no nos incluye, No hay nada por escrito y las palabras se las lleva el viento, lo prometido en enero no se cumplió, y ahora no hay mesa de dialogo porque la Municipalidad no nos atiende. Nosotras decimos basta de reuniones, queremos negociar nuestros sueldos que están por abajo de la canasta básica”.

También afirmaron que "el 13 de abril le enviamos como CICOP una Carta Documento por estos temas y no nos respondieron. Nos prometieron en enero el reconocimiento del CICOP y no lo hicieron, nos tiran la pelota de un lado a otro."

"Por otro lado la Secretaria de Salud, la Dra. Cecilia Acciardi, nos indica que nosotros debemos negociar con el Ejecutivo (sic) y nos deriva con la funcionaria Andrea Bruzzo. Creemos que hay una intención evidente de dilatar todo y por eso nos llevan a negociar con esta persona, que nos dicen que está por arriba de Acciardi " (?). Bruzzo es la que en las negociaciones anteriores nos dijo: o aceptan el 30 % o no les damos nada a otros que les dimos 120 %."

"Le dije al intendente... de que me disfrazo yo?

En otro tramo de la conferencia de prensa las Dras. se dirigieron directamente al Intendente: "Abella que hacemos? ¿debemos parar para que nos escuchen?. Realmente estamos pensando en medidas de fuerza porque entre otras cosas, no queremos que nos dividan y nos den aumentos por servicios (los sectores del hospital), debe ser para todos. "

La Dra. Eugenia Aldecoa expresó vivamente en la rueda de prensa: "le dije al intendente... de que me disfrazo yo? Soy Jefa de Sala… que les digo a mis compañeras médicas y enfermeras que no pueden pagar a las empleadas que cuidan a nuestros chicos?. No hay guardería en el Hospital cosa que corresponde".

"A este paso vamos a perder el Servicio por los bajos sueldos, ya que hay muchos profesionales y enfermeras que piensan en irse y por ejemplo no hay un cuarto médico pediatra por el bajo sueldo. Hay médicos, pero no les quieren pagar lo que corresponde, por eso no consiguen para el Hospital. Las enfermeras también cobran un salario bajísimo y la verdad es un desparpajo como nos tratan"

Para finalizar sostuvieron que " daremos 48 hs de plazo para tener una respuesta positiva del Municipio a nuestros reclamos, luego dispondremos medidas de protesta ".