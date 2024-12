Matzkin: "Me opongo a la eliminación del limite de las reelecciones"

El intendente Marcelo Matzkin se expresó de manera contundente en su cuenta personal de X, en el marco del debate instalado por el Gobernador Axel Kicillof, de reinstalar las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires.

"Estoy convencido de la importancia de limitar las reelecciones. Creo en la alternancia. No creo en los personalismos y SI creo en los equipos. Una buena gestión es la que puede proponer su continuidad en la figura de un sucesor y no en la hegemonía de su figura. Por eso me opongo a la ELIMINACION DEL LIMITE DE LAS REELECIONES. La democracia se nutre de la alternancia. Esto ha sido un eje fundamental en mi campaña, y estoy convencido de que nuestro país, la provincia, y el municipio de Zárate, no necesitan que ninguna persona, sin importar el partido político, se sienta eterno, y mucho menos que se sirva del estado para objetivos personales. La alternancia debe ser la base para que las nuevas generaciones impongan su sello", enfatizó Matzkin.

En las últimas horas se viralizó un comunicado del Pro en la Provincia de Buenos Aires, en donde se pone acento en el año 2016, donde Maria Eugenia Vidal, impulsó la reforma para limitar mandatos consecutivos, marcando un antes y un después en la lucha contra el clientelismo, los feudos políticos y diciéndole no a la reelección indefinida, considerándolo un retroceso democrático.