Después de la marcha convocada por el PJ en favor de Cristinca Kirchner en donde se vió especialmente al presidente del concejo Deliberante encabezando, las críticas no tardaron en llegar.

Consultados los concejales de Juntos Marcelo Matzkin y Walter Unrein los dos fueron contundentes “Matilla y el PJ de Zárate están mas preocupados por CFK que por los problemas de los zarateños”.

Walter Unrein manifestó que es "lamentable ver al presidente del Concejo buscar la impunidad de Cristina Kirchner. Acá no pelean por su inocencia, directamente no quieren que se la juzgue. La ponen en un grado de privilegio, superior a los demás. Como si ella no pudiese ser investigada nunca. Es lamentable. Por eso nuestro lema es corrupción o justicia. Promover la impunidad de alguien es un acto de abuso de poder. De corrupción. Nosotros queremos justicia”.

Por su lado Marcelo Matzkin expresó “me hubiese gustado que marchen por la inseguridad. Que marchen por los problemas de Zárate. Que dejen a Cristina que sea investigada como cualquier ciudadano. Como lo investigaron a Macri. Pero ellos marchan más por miedo a la Justicia independiente que por defensa de Cristina. A Cristina la tienen que investigar. Los fiscales y los jueces no deben ser presionados por este tipo de actos. Defendamos la división de poderes y preocupémonos por los problemas de Zárate”.