Más remedios pasan a ser de venta libre y pierden los descuentos por obras sociales y prepagas

El Gobierno amplió este viernes el listado de los medicamentos de venta libre. A partir de esta medida, publicada en el Boletín Oficial, dejarán de tener el descuento del 40% de obras sociales y prepagas los mucolíticos que contienen compuestos de acetilcisteína, indicados para tratar cuadros respiratorios.

A través de la disposición 10823/2024 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), se determinó que los medicamentos con el compuesto acetilcisteína de hasta 400 mg como monodroga , destinados a "la reducción de la viscosidad de las secreciones mucosas, facilitando su expulsión, en procesos catarrales y gripales" cambien su condición de expendio y pasen a ser de venta libre.

La ANMAT destaca que esta medida se aplicará en caso de que los medicamentos sean indicados para "adultos y mayores de 14 años", mientras que se recomienda que para los menores de esta edad sigan expidiéndose bajo receta.

De esta manera, medicamentos -conocidos por su nombre comercial- como Acemuk, Qura Muk, Toflux y Tempotane, entre otros, serán de venta libre para mayores de 14 años y ya no tendrán los descuentos del 40 por ciento de las obras sociales y prepagas. En las farmacias, estos productos tienen un precio de entre 10 y 20 mil pesos, que deberán ser asumidos por completo por los usuarios.

Medicamentos de venta libre: qué otros remedios perdieron los descuentos

En marzo, el Gobierno dispuso que la ANMAT revisara el listado de medicamentos de venta libre. Así, desde en mayo los fármacos para la protección estomacal conocidos como “prazoles” dejaron de venderse bajo receta. De este modo, también perdieron sus descuentos.

En agosto, se sumaron a la venta libre medicamentos para tratar herpes, cremas antialérgicas, productos con corticoides, analgésicos, antifúngicos, laxantes y suplementos dietarios.

Desregulación y precios por las nubes

En noviembre, el Gobierno dio un paso más en favor de la desregulación y habilitó un nuevo modo para comprar los medicamentos de venta libre: se pueden exhibir en las góndolas de las farmacias. Así, los clientes pueden acceder a ellos sin la mediación de un farmacéutico.

La medida fue rechazada por los colegios de Farmacéuticos y de profesionales de la salud, que argumentaron que fomenta la automedicación. En este sentido, el director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), Rubén Sajem, consideró que la iniciativa “significa volver atrás” y recordó que en 1991, el decreto de desregulación del por entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, hizo lo propio con “intención puramente mercantil”.

“Se permitió la venta de medicamentos de venta libre en supermercados, kioscos, almacenes, estaciones de servicios, etc. Estuvo en vigencia durante 18 años. En el 2009 se sancionó una ley casi por unanimidad para que vuelvan los medicamentos en las farmacias, para que no haya medicamentos en góndolas en farmacias porque se decía que esto fomentaba la automedicación, se encontraban medicamentos robados en estos espacios alternativos a las farmacias, no se podían devolver los lotes defectuosos”, recordó en diálogo con AM 750.

Al margen de los medicamentos que perdieron descuentos, por haber pasado a ser de venta libre, desde el inicio de la era Javier Milei los medicamentos más utilizados por las adultos mayores registraron un aumento acumulado del 202 por ciento, según reveló un informe del Centro de Economía Política (CEPA) realizado en conjunto con el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores (CEPPEMA) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC).