Una vez más en estos artículos reproduciré el poema "Los justos", de Jorge Luis Borges.

"Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire.

El que agradece que en la tierra haya música.

El que descubre con placer una etimología.

Dos empleados que en un café del Sur juegan un silencioso ajedrez.

El ceramista que premedita un color y una forma.

Un tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada.

Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto.

El que acaricia un animal dormido.

El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho.

El que agradece que en la tierra haya Stevenson.

El que prefiere que los otros tengan razón.

Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo".

Más de cuatro millones de "esas personas que se ignoran", personas no famosas, no conocidas públicamente, personas que no participan de la toma de las macro - decisiones ni de las disputas por el poder, pusieron en evidencia que la convivencia pacífica es posible.

Seguramente, entre esas personas había muchas (muy probablemente la mayoría) que al momento de votar habrán de decidirse por alguna de las dos fuerzas mayoritarias.

Y otras que votarán por frentes o partidos minoritarios.

Seguramente, había "hinchas" de distintos equipos del fútbol nacional.

Esas y otras diferencias no impidieron la alegría, el canto común, el abrazo, las lágrimas compartidas, la concentración en paz.

Personas que en tanto sostengan esa actitud en distintos ámbitos "están salvando el mundo".

Paralelamente, a pocas horas de ese ejemplar festejo, asistimos al enfrentamiento de poderes del Estado.

En este caso, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.

Y dimes y diretes entre miembros del Poder Legislativo.

No tengo suficientes conocimientos y capacidad de análisis para saber quién "tiene razón" en el conflicto entre poderes si es que alguien la tiene.

El conflicto y el enfrentamiento con que se lo aborda es el dato de observación.

Una vez más.

Una vez más la "grieta".

Esa "grieta" que fue ampliamente desconocida, en el mejor sentido del término, dejada de lado en el festejo de los más de cuatro millones de personas.

Una vez más, distancia sideral entre las personas que no disputan el poder y sus supuestos o formales representantes.

Representantes por delegación de autoridad, pero que de ninguna manera representan la emoción, el excelente comportamiento, la profundidad de sentimiento, pensamiento y acción presentes en esa maravillosa movilización y concentración que convocó la atención del mundo entero.

"Nosotros", que somos esas personas que se ignoran y que estamos salvando el mundo, sin desinteresarnos por las cuestiones políticas e institucionales, tenemos la fundamental misión de seguir produciendo encuentros humanos signados por la no violencia, por la comprensión de unos hacía otros, por las intenciones de paz.